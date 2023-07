Meer brildragers krijgen volledige kost brilglazen terugbetaald

Zowat 48.000 mensen in ons land wachten maar beter nog enkele weken als ze een nieuwe bril nodig hebben. Door een aanpassing van de regels krijgen meer brildragers de volledige kost van hun brilglazen terugbetaald.

Zowat de helft van de Belgen heeft een bril nodig om goed te kunnen zien, maar de kosten daarvoor worden maar voor weinigen terugbetaald door de overheid. Je hebt al een oogafwijking van 7,75 nodig voor je in aanmerking komt.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt nu 3,3 miljoen euro per jaar vrij om de bril voor meer mensen terug te betalen. Vanaf 1 augustus heb je recht op een volledige terugbetaling van je bril vanaf dioptrie 7,00. Voor minderjarigen en 65-plussers geldt de terugbetaling zelfs al vanaf 6,75.

‘Wie een bril nodig heeft, moet die ook kunnen betalen’, zegt Vandenbroucke. ‘Iemand die in die mate slecht ziet, mag niet nog eens financieel gestraft worden. Het is maar normaal dat we ervoor zorgen dat mensen die slecht zien een bril kunnen dragen en die ook kunnen betalen.’

Zowat 10.000 mensen per jaar hebben daardoor recht op terugbetaling van hun bril, die ze vanaf 18 jaar één keer om de vijf jaar kunnen laten vernieuwen als het zicht niet sterk verslechtert. Na vijf jaar zullen volgens het Riziv 48.000 mensen extra een nieuwe bril terugbetaald hebben gekregen. Het gaat om een terugbetaling van 100 procent bij geconventioneerde en 75 procent bij niet-geconventioneerde opticiens, in totaal goed voor een geschat budget van 3,3 miljoen euro per jaar.

Blijven verlagen

Ook voor brillen met een lichtere afwijking betaal je doorgaans niet de volledige bril. De meeste ziekenfondsen gebruiken een terugbetaling voor brillen, om klanten aan zich te binden. Maar dan gaat het meestal om bedragen van enkele tientallen euro’s, terwijl uit onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg blijkt dat mensen al snel meer dan 300 euro betalen voor een bril.

Bovendien worden de brillenglazen duurder naarmate ze sterker zijn. De drempel voor terugbetaling zakte eind 2021 al eens en gaat nu dus verder naar beneden. Vandenbroucke wil die volgend jaar nog verder verlagen. ‘Een goed zicht moet evident zijn voor iedereen.’

