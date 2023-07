Kern bereikt na nacht onderhandelen akkoord over pensioenhervorming

Het kernkabinet heeft in de nacht van zondag op maandag een akkoord bereikt over een pakket pensioenmaatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren. Dat meldt de woordvoerder van premier Alexander De Croo en wordt door andere kabinetten bevestigd.

De topministers raakten het eens over de evolutie van de ambtenarenpensioenen. Die zouden niet langer die van de actieve ambtenaren volgen (de zogenaamde perequatie). De maximumstijging zou op 0.3% per jaar van het totale ambtenarenpensioen komen te liggen. Op die manier zou ons land 0.4 procent van het bbp besparen en de Europese lat halen. Ons land loopt momenteel 2 miljard euro aan Europees geld mis omdat we onze pensioenen onvoldoende hervormd hebben.

Voorts wordt het tarief van de ‘Wijninckx’-bijdrage verhoogd van 3 naar 6%. De ‘Wijninckx’-bijdrage is een bijdrage op de aanvullende pensioenen van de privésector die werkgevers en vennootschappen betalen Deze maatregel wordt pas ingevoerd vanaf 1 januari 2028, conform de door de sociale partners gevraagde stand-still in het Afsprakenkader van 15 maart 2023.

De pensioenbonus in de hervorming van afgelopen zomer zal netto en niet bruto worden uitbetaald. Wie ervoor kiest om langer te werken, kan ervoor kiezen om de bonus uitbetaald te krijgen in 1 keer. Deze eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken.

Daarnaast zal een 20-jarige effectieve loopbaan nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen, zoals eerder afgesproken. Om rekening te houden met de loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen worden er wel enkele gelijkgestelde periodes in rekening gebracht zoals zwangerschapsrust, vaderschapsverlof of tijdelijke werkloosheid.

Tenslotte bevestigt het kernkabinet de neerwaartse bijstelling van de vierde minimum pensioentranche zoals beslist tijdens de begrotingscontrole in maart. Het zal een jaarlijkse besparing opleveren van 126 miljoen euro.

Voor minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) is het akkoord ‘evenwichtig en beantwoordt het aan de engagementen uit het regeerakkoord. De progressieve pensioenbonus is een nieuwe en sterke maatregel die werknemers zal ondersteunen om actief te blijven op de arbeidsmarkt.’

Daarnaast nam de kern ook deze afspraak: In het kader van de fiscale hervorming tegen 21 juli wil Vivaldi de lage en middenlonen via de werkbonus laten stijgen. Voorts moeten een belastingskrediet en de volledige afschaffing van de BBSZ (de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid) in 2024 daarbij helpen. Voor zelfstandigen zou een specifieke maatregel komen ‘mits een akkoord over een globaal evenwicht op alle andere elementen’.

Meer toelichting volgt op een persconferentie om 11 uur.

Lees ook