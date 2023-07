In veel Europese landen grijpt rechts (en extreemrechts) de macht. De kans dat ook Nederland na de vervroegde verkiezingen een duidelijk rechtse regering krijgt, is reëel.

Nauwelijks was het kabinet-Rutte vrijdagavond gevallen of Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, stuurde een combattieve brief naar zijn leden. ‘Laat deze kabinetsval een nieuw begin voor Nederland zijn ...