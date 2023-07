De ex-militair die premier De Croo vrijdag in een video viseerde, postte zijn dreigement eerder op een online platform. Hij wacht in Noorwegen op overlevering aan ons land.

De Noorse politie pakte Sam H. (30) vorige vrijdag in de vooravond op aan een bar in het centrum van Oslo. Over de exacte omstandigheden van zijn arrestatie is tot nu toe weinig bekend. H. zou zich vreemd ...