Demonstraties in Israël laaien weer op

Nu de gevreesde juridische hervormingen van premier Benjamin Netanyahu dichterbij lijken te komen, laaien de demonstraties in Israël weer op. De Israëlische justitie dreigt door de hervorming haar onafhankelijkheid te verliezen en een handpop van de regering te worden

De Knesset houdt deze week de eerste van de drie stemmingen over de nieuwe wet. Op zaterdag trokken in Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en andere steden tienduizenden mensen de straat op. Sommige organisatoren spraken van 180.000 deelnemers in Tel Aviv, een aantal dat sinds april niet meer zo hoog lag. Ook het ontslag van de politiechef van Tel Aviv, Ami Eshed, speelt mee. Hij werd vorige week gedwongen af te treden omdat hij er niet in slaagde de protesten te stoppen.

Toen Netanyahu eind maart na wekenlange protesten de controversiële hervormingsplannen op pauze zette om ‘een echte dialoog te voeren’, benadrukte hij dat de hervorming ‘hoe dan ook’ wordt doorgevoerd. Nu zijn regering de draad heeft opgepikt om de – weliswaar ‘aangepaste’ – plannen door te voeren, is de crisis terug van nooit weggeweest. Demonstranten bereiden zich voor op nieuwe protesten. ‘Als de regering van Netanyahu niet stopt,’ zei historicus Yuval Noah Harari zelf bij de demonstratie in Tel Aviv, ‘zal ze leren wat er gebeurt als we boos worden. Stop de staatsgreep, of wij zullen het land stoppen.’

Lees ook