Meer dan twintig landen beloven dat Oekräine lid van de Navo kan worden, als de omstandigheden dat toelaten. Dat is maar terecht, vindt Kiev: het Westen staat bij Oekraïne in het krijt.

‘Natuurlijk kan Oekraïne nu geen lid van de Navo worden, maar we verwachten in Vilnius wel een duidelijk signaal dat we worden binnengelaten zodra de oorlog voorbij is’, zei Ihor Zjovkva, de diplomatieke ...