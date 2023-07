Groen wil bij doorrekening verkiezingsprogramma’s meer aandacht voor klimaat

Het Planbureau focuste bij de vorige verkiezing vooral op inkomen en jobs. Dat moet anders, menen Groen en Ecolo. Ze zwengelen een erg gevoelige discussie aan.

Achter de schermen zijn de politieke partijen en het Federaal Planbureau al volop aan het aftasten hoe ver de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s volgend jaar zal reiken. Die doorrekening is wettelijk verplicht en gebeurde voor het eerst bij de vorige federale verkiezingen van 2019. Erg bevredigend was die oefening niet. De doorrekening gebeurde noodgedwongen fragmentarisch. De nieuwe topman, Baudouin Regout, gaf in een gesprek met De Standaard al aan dat het volgend jaar systematischer moet. Zo wil hij proberen om de effecten van een migratiestop of vermogensbelasting te becijferen.

‘Essentieel verbeterpunt’

Groen en Ecolo hebben nu een brief naar Regout gestuurd waarin ze de opname van klimaat- en milieu-indicatoren ‘een essentieel verbeterpunt’ noemen. Bij de vorige oefening rapporteerde het Planbureau alleen de impact van specifieke maatregelen rond mobiliteit en energie op onder meer de CO 2 -uitstoot. Maar een algemene toetsing van de effecten van de programma’s op milieu en klimaat ontbrak.

Niet voor herhaling vatbaar, menen Groen en Ecolo. ‘De mate waarin politieke partijen wel of niet een antwoord formuleren op de grootste maatschappelijke en economische uitdaging van de eeuw moet deel uitmaken van de doorrekening’, zegt Nadia Naji, covoorzitster van Groen. De ecologisten stellen voor om zowel de impact op de uitstoot van broeikasgassen beter in kaart te brengen, alsook de manier waarop de klimaatverandering zelf weegt op de economie en de financiën. Maatregelen die tot een beter milieu leiden, hebben volgens de partij een ‘bewezen impact’ op welzijn, economie en de schatkist. De partijen wijzen er ook op dat het niet nakomen van Europese milieu- en klimaatdoelstellingen letterlijk geld kost, zoals de kostprijs van af te kopen CO 2 -rechten bij een gebrekkige uitstootreductie.

‘Niet houdbaar’

Regout gaf al aan ambitieuzer te willen zijn op die domeinen. Het Planbureau heeft immers al langer als opdracht de duurzame ontwikkeling op te volgen en te zien of België de zogenaamde sustainable development goals haalt. In het recentste rapport besloot de instelling zelf dat ‘de huidige ontwikkeling van België niet houdbaar is, gezien de achteruitgang van het milieukapitaal’.

De vraag zal vooral zijn hoe haalbaar het rekenwerk is dat de ecologisten vragen. ‘Minister Khattabi heeft in deze legislatuur een Klimaatcentrum opgericht, die alle kennis en expertise in huis heeft om zo’n doorrekening uit te voeren’, maakt Naji zich sterk.

Lees ook