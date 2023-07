Het met code oranje voorspelde onweer bleef zondag uit. Toch blijkt uit cijfers dat het weer vaker érger is dan voorspeld.

Was het dit maar? Dat was zondag de reactie bij veel Vlamingen – al sloeg bij twee gezinnen in Herent wel de bliksem in op het dak. Er was onweer voorspeld met plaatselijk 20 tot 40 liter per vierkante ...