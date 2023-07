Kirsten Flipkens bezig aan laatste toernooi van haar carrière

Kirsten Flipkens heeft aangekondigd dat ze na Wimbledon stopt met tennissen. Op haar 37ste neemt ze dus afscheid van het tennisracket met een mooi einde, Flipkens staat voorlopig in de derde ronde van het dubbelspel. Het nieuws hing al even in de lucht en bevestigde Flipkens zondag aan Sporza.

Vorig jaar beëindigde Flipkens al haar sportloopbaan in het enkelspel op Wimbledon, waar ze haar grootse successen boekte. Twintig jaar geleden won ze er het enkelspel voor junioren, tien jaar geleden bereikte ze er de halve finales.

Met dubbelen ging Flipkens nog een jaartje door. Het leverde haar WTA-titels op in Cluj-Napoca en Hobart (met Laura Siegemund) en een kwartfinale op het US Open (met Sara Sorribes Tormo). In het gemengd dubbel werd ze met de Fransman Edouard Roger-Vasselin runner-up op het US Open. Op de WTA-dubbelranking is de 37-jarige Kempense 49e.

In Wimbledon ging Flipkens er samen met Roger-Vasselin in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel uit, maar met de Hongaarse Timea Babos plaatste ze zich zondag wel voor de achtste finales van het vrouwen dubbel. Daarin zijn maandag de Française Caroline Garcia en de Braziliaanse Luisa Stefani de tegenstanders.