In Frankrijk is een onderzoek geopend tegen zangeres Izïa Higelin. Ze wordt verdacht van ‘publieke provocatie om een misdaad te plegen’. Higelin, de dochter van enfant terrible Jacques Higelin, liet tijdens een concert haar verbeelding de vrije loop en stelde president Macron voor als een ‘gigantische menselijke piñata’, die haar toeschouwers dan te lijf zouden gaan met ‘knuppels met kleine spijkers’. De video werd gepost op de website en het Tiktok-account van het culturele magazine InOut Côte d’Azur. De zangeres deed haar uitspraken in de context van de gewelddadige protesten en rellen die Frankrijk dagenlang in de ban hielden.