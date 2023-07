Om de politieke rust in Knokke-Heist te herstellen, trekken een aantal Knokkenaars al maandenlang aan de mouw van Valery Lippens (51). De zoon van Leopold Lippens is kunstfotograaf en had nochtans nooit iets met de politiek. ‘Het is heel vriendelijk van die mensen om aan mij te denken. Maar ik heb op dat vlak geen ambitie. Je suis un homme libre, een vrij man’, zegt hij. ‘Het is ook niet omdat de vader een goede schilder is dat de kinderen de facto ook goede schilders zijn.’

Toch ligt ook hij wakker van de toekomst van Knokke-Heist, waar hij sinds de dood van zijn vader weer veel vaker is en waar hij als Franstalige timmert aan zijn Nederlands. ‘Ik ben nu vijf dagen per week in Knokke en twee dagen in Brussel. Knokke is een speciale, unieke plaats en ik ben de mensen hier genegen. De chaos doet mij ook wel pijn.’ Ook Lippens trekt aan de alarmbel over de invloed van de bouwpromotoren. ‘Money talks, zeggen ze, maar mijn vader was niet onder de indruk van die projectontwikkelaars. Zij mogen de macht hier niet in handen nemen. Knokke moet geleid worden door Knokkenaars. Niet door mensen van daarbuiten en immobiliers.’