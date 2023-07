Veel Belgen, grootschalige voor­stellingen die tegenvallen en radicaal theater over verkrachting en femicide: de balans van het openingsweekend van het 77ste Festival van Avignon.

De protesten van de afgelopen weken smeulen nog na in Frankrijk, ook in Avignon. Voor de première van Welfare op de Cour d’honneur in het Palais de Papes was er één minuut stilte ter nagedachtenis van ...