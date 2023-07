Heerlijke horror: paniek op de vissersboot

Gewoon op tijd weer binnenvaren en er kan niets fout gaan. Het is een voornemen dat je in Dredge onmogelijk kan waarmaken, en dat levert een subtiel eng spel op.

Dredge Black Salt Games (Team17) PC, Nintendo Switch, Playstation 4 & 5, Xbox One en Xbox X/S

In het echte leven kun je de vissers in je vriendenkring wellicht op één hand tellen, maar onder gamers is het zo’n beetje ieders sport. Zowat elk spel dat zich profileert als ‘gezellig’, maar ook de actievere games die soms een rustmoment kunnen gebruiken, laten je een vishengel bovenhalen. Je doet het als Kirby en als monster hunter, je doet het in Zelda-games en in je boerderij in Stardew Valley, en op je eiland in Animal Crossing is het corebusiness. Vissen is onschuldig: als je maar vaak genoeg probeert, vang je de bijzondere soorten en de bijbehorende beloning. Het credo: relax een beetje, zoals bij vissen in het echte leven.

Maar dan is daar Dredge. Weg gelukzalige sfeer. Bij dit spel vis je in volslagen paniek, bang voor alle gevaren in het diepste van de zee. Je begint eraan als een visser die reageert op een vacature, en vaart meteen op de klippen vlakbij het stadje waar ze je willen aanstellen. Met een kleine, af te betalen boot kan je toch aan de slag. Het advies van de burgemeester: kom steeds voor het donker naar huis. Het spreekt voor zich dat je dat niet kan volhouden, de uren vliegen voorbij en overal waar je naartoe reist, vraagt iemand om hulp – en om vissoorten die je enkel ’s nachts kan bovenhalen.

Dredge slaagt erin om op subtiele wijze angst in de speler te injecteren. Hoewel je in het begin niet echt vaak aangevallen wordt door diepzeewezens, heb je toch de voortdurende aandrang om ergens aan te meren, uit te rusten, je schip te versterken, betere lampen te monteren en je materiaal te upgraden zodat je efficiënter je opdrachten kan uitvoeren. Als je al te lang niet geslapen hebt, zie je bovenaan het scherm een bloeddoorlopen, paniekerig oog – jouw oog – dat bovendien wat troebel begint te zien. Er is dan geen monster nodig om je je ongemakkelijk te doen voelen.

Hoe dieper je vist, hoe groter de gevaren. En dan plots zinkt je boot en moet je andere strategieën bedenken om je doelen te bereiken. ‘Kosmische horror’, waarin een alledaagse werkelijkheid een gruwelijke onderwereld verhult, is een genre dat honderd jaar geleden bedacht werd door de Amerikaanse auteur Howard Phillips Lovecraft. Maar na alle zombies en ander bloederigs van de voorbije decennia voelt deze verteltrant toch weer als een frisse wind. En Dredge heeft de finesses beet.

Lees ook