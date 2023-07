Belgen vlot door in dubbelspel Wimbledon, 16-jarig toptalent Andreeva in vierde ronde

In het enkelspel op Wimbledon zijn er geen Belgen meer te bespeuren, in het dubbelspel zijn onze landgenoten nog talrijk aanwezig. Zowel Kirsten Flipkens als Elise Mertens konden vandaag profiteren van een opgave van hun tegenstander. Het Belgisch duo Sander Gillé en Joran Vliegen overtuigde dan weer in de eerste ronde. In het enkelspel bij de vrouwen staat het 16-jarige toptalent Mirra Andreeva in de vierde ronde.

Gillé en Vliegen beginnen overtuigend

Wimbledon is eindelijk van start gegaan voor Sander Gillé en Joran Vliegen. Nadat ze hun partij in de eerste ronde enkele keren wegens het slechte weer in Londen uitgesteld zagen, maakte het Belgische dubbelpaar zondagnamiddag korte metten met de Serviër Djere en de Australiër O’Connell. In 55 minuten werd het 6-3 en 6-2.

Vorige maand kwamen Vliegen en Gillé dicht bij een eerste grandslamzege. In de finale van Roland-Garros moesten ze met 6-3 en 6-1 de duimen leggen voor de Kroaat Dodig en de Amerikaan Krajicek. Op Wimbledon evenaren ze nu al hun beste resultaat van 2019.

In hun volgende wedstrijd geven Vliegen en Gillé, twaalfde reekshoofden op het Londense gras, de Monegask Arneodo en de Oostenrijker Weissborn partij. Als Vliegen en Gillé ook die horde nemen, zijn de Amerikanen Lammons en Withrow de tegenstanders in de achtste finales.

Flipkens naar derde ronde

Kirsten Flipkens heeft zich zondag aan de zijde van de Hongaarse Timea Babos geplaatst voor de achtste finales van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon. In de tweede ronde stonden Flipkens en Babos na 1 uur en 33 minuten op een 2-6, 6-3, 2-1 voorsprong toen hun tegenstanders, de Amerikaanse Davis en de Nederlandse van der Hoek de handdoek gooiden.

Flipkens en Babos begonnen zaterdag al aan hun partij, maar moesten na 2-6 setverlies en een 1-1 gelijke stand in de tweede set voor de regen gaan schuilen. Voor een plaats in de kwartfinales nemen ze het op tegen het Tsjechische duo Vondrousova en Koldziejova of de Oekraïense Kostyuk en de Roemeense Ruse.

Flipkens (links) met haar dubbelpartner Babos (rechts) in actie Foto: BELGA

Ook Mertens door zonder te spelen

Eerder op de dag verzekerde Elise Mertens zich al van een ticket voor de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ook de tegenstander van Mertens gaf forfait waardoor ze niet meer in actie moest komen.

De 27-jarige Limburgse had deze middag met haar partner, de Australische Storm Hunter, nog het vervolg van hun partij in de tweede ronde, tegen de Roemeense Begu en de Oekraïense Kalinina, moeten afwerken. Zaterdag leidden Mertens en Hunter met 6-2 en 2-0 toen de regen nog maar eens neerdaalde over Wimbledon. De wedstrijd werd stilgelegd, Begu en Kalinina kwamen zondag niet meer opdagen voor het vervolg.

In de derde ronde treffen Mertens en Hunter de winnaressen van het duel tussen het Tsjechische duo Kolodziejova en Vondrousova en de Oekraïens-Roemeense tandem Kostyuk en Ruse. Zij werken maandag hun tweede ronde in het dubbelspel af.

16-jarig toptalent in vierde ronde

Met 16 jaar en 71 dagen op de teller is Mirra Andreeva (WTA 102) de op twee na jongste qualifier ooit die de vierde ronde weet te halen op Wimbledon. Kim Clijsters (1999) en Coco Gauff (2019) waren nog jonger toen ze zich bij de laatste zestien schaarden in Londen.

De 16-jarige Andreeva maakt veel indruk op Wimbledon Foto: REUTERS

In de derde ronde op het Londense gras haalde de Russische het in twee sets (6-2 en 7-5) van haar landgenote Potapova (WTA 23), het 22e reekshoofd op de All England Club. De partij duurde 1 uur en 35 minuten.

In de achtste finales treft Andreeva de Amerikaanse Keys (WTA 18), het 25e reekshoofd. Keys rekende zaterdag in haar derde ronde in twee sets (6-4 en 6-1) af met de Oekraïense Kostyuk (WTA 36).