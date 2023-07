Voor het eerst sinds terugkeer bijt een wolf een Nederlandse boer

De Nederlandse politie heeft zondagochtend een wolf doodgeschoten. Die had een boer aangevallen die met hooivork en schop zijn schapen beschermde.

Een schapenboer uit de Nederlandse gemeente Westerveld is zondagochtend in de arm gebeten door een wolf. De politie heeft daarop, op bevel van de burgemeester, het dier doodgeschoten. Aan persbureau ANP verklaarde de politie dat het om een wolf gaat, al moet dat nog officieel bevestigd worden. Er werd een DNA-staal genomen.

De hobbyboer had zondagochtend vóór 7 uur ’s ochtends een wolf op zijn erf gespot, schrijft de regionale krant Dagblad van het Noorden. Roepend, en met een hooivork en schop in de aanslag, probeerde de boer de wolf te verjagen.

Schuil onder zonnepanelen

De boer beschikte over een wolfwerend raster. Geen overbodig luxe, want in de provincie Drenthe leven voor zover bekend twee wolvenparen.

Maar de wolf was onder het raster gekropen. Volgens Dagblad van het Noorden en de regionale zender RTV Drenthe ging de wolf eerst achter de schapen aan, maar keerde zich toen om richting de schapenboer. De boer en zijn vrouw trokken zich terug achter het hek. De wolf sprong naar de bovenkant van het hek en beet de man zijn arm. Hij moest naar het ziekenhuis omdat zijn pezen beschadigd zijn.

De plaatsvervangend burgemeester van Westerveld, Rikus Jager, gaf de opdracht om het dier te doden. De wolf hield zich schuil onder de zonnepanelen van de boer. Hij zat gevangen en kon niet meer uit het hekwerk. Volgens een ooggetuige ging het om een jong dier.

Afkeuring door expert

‘We moesten een knoop doorhakken’, aldus Jager aan RTV Drenthe. ‘Kun je zo’n wolf vrij laten lopen, of is het risico te groot dat het weer gebeurt. Het was mij duidelijk dat deze wolf te veel gefocust is op mensen. De adviezen waren eensluidend.’

Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in 2018 dat een mens aangevallen wordt. De wolf is een beschermde diersoort, en mag dus niet gevangen of gedood worden. Een wolvenexpert is het oneens met de beslissing om het dier af te maken. ‘Onder normale omstandigheden zal een wolf een mens niet aanvallen’, zegt Erwin van Maanen aan RTV Drenthe. ‘Deze wolf was in het nauw gedreven. Dit is defensief gedrag van een roofdier. Een hond zou dit ook doen.’

Lees ook