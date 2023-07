Ze is knap, vlot, gedreven én trans vrouw: de Antwerpse Lennie Blockmans (25) laat zich nu al opmerken als kandidate voor Miss België. “Voor veel andere mensen zal ik nooit volwaardig zijn.”

