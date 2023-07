Muzikante Meskerem Mees mist de festivalzomer, omdat ze met Rosas door Europa toert. Momenteel speelt ze in Avignon, waar ze na afloop nog gaat zingen in de straten. ‘Dit is voor mij ook vakantie.’

Het is de eerste keer dat Meskerem Mees in Avignon is. Tot 13 juli zingt en danst ze er in Exit above, de nieuwste voorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker. Na de première op het Kunstenfestivaldesarts ...