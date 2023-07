Dialoog of revolutie? Zowel CD&V als N-VA eisen ‘superbelangrijke’ staatshervorming na 2024

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Revolutie

In de Franstalige krant Le Soir waarschuwt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) voor een revolutie als er geen staatshervorming volgt op de verkiezingen van 2024. ‘Als de staatsstructuur niet verandert, denk ik niet dat de Vlamingen dat nog zullen aanvaarden’, zegt Demir. ‘Ik voel de woede van de mensen. Het politieke systeem moet veranderen. (...) In het huidige systeem is België geen democratie meer. Geld wordt uitgegeven, niemand wordt ter verantwoording geroepen en het zijn de Vlamingen die betalen.’

Komt er geen staatshervorming, dan vreest Demir in haar 11 juli-interview bij Le Soir naar eigen zeggen een revolutie. ‘Als we niet willen dat er een revolutie uitbreekt, moeten politici de intelligentie hebben om aan tafel te gaan zitten en de zaken onder handen te nemen. Ik ben echt bang dat mensen de straat op zullen gaan (...) en zich tegen de politie, het gerecht en de politiek zullen keren.’

Dialoog

Eerder had Hilde Crevits (CD&V), collega van Demir in de Vlaamse regering, in de Krant van West-Vlaanderen, een volgende staatshervorming ‘superbelangrijk’ genoemd. ‘Ik ben voorstander van een België met twee sterke deelstaten: Vlaanderen en Wallonië. Zij moeten vervolgens samen beslissen wat ze nog op Belgisch niveau willen doen’, legt Crevits uit. ‘Brussel en het Duitstalig deel kunnen dan een apart statuut krijgen. Het is voor mij wel elementair dat Vlaanderen Brussel niet loslaat.’

Stapt CD&V op die manier mee in het confederalisme dat de N-VA-bepleit? ‘De N-VA is niet de bedenker daarvan, hoor. Ook Kris Peeters (CD&V) pleitte daarvoor toen hij Vlaams minister-president was. Hij wou een dialoog opzetten van gemeenschap tot gemeenschap om te bekijken wat we nog samen willen doen. Dat is ook het model waar ik voor sta.’

(H)open VLD

Het zondagmiddagjournaal van VTM had voor het eerst Tom Ongena te gast, de waarnemend voorzitter van Open VLD. Om te zeggen dat er géén licht- en donkerblauw kamp is bij de liberalen – ‘onze lidkaarten zijn allemaal even blauw’ – en dat er geen tegenstelling is tussen de partij en de premier. De interimmer toonde zich hoopvol, een woordje dat voldoende keren moest vallen tijdens het interview. En hij verwees alle speculatie over een nieuwe partijnaam naar de prullenmand. ‘Er ligt massa’s werk op de plank, maar een nieuwe naam staat niet op het lijstje.’ Dus voorlopig nog altijd Open VLD, en voorlopig nog altijd met Tom Ongena aan het roer.

Ontgoocheld

In een interview met De Zondag is Frans Schotte, afscheidnemend voorzitter van de Gezinsbond, hard voor Demir, Crevits en de hele Vlaamse regering. ‘De Vlaamse regering vindt kinderen blijkbaar niet belangrijk’, meent Schotte. ‘Vier jaar geleden werd de kinderbijslag geregionaliseerd. Wij hadden daar toen grote verwachtingen van. Vlaanderen wou een nieuw systeem op poten zetten en tonen dat het beter kan doen dan federaal. Maar wat blijkt vandaag: dat onze gezinnen erop achteruitgaan. De afschaffing van de leeftijdstoeslag is echt een slechte zaak. Maar dat is niet alles. Dat de kinderbijslag ook losgetrokken werd van de index, is mijn grootste teleurstelling. De Vlaamse regering vindt kinderen blijkbaar niet belangrijk. Anders doe je dit niet.’