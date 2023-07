De Britse popster Elton John heeft zaterdagavond in Stockholm het allerlaatste concert van zijn afscheidstournee gegeven. Meer dan vijftig jaar na zijn eerste optreden, stopt hij met touren.

De 76-jarige Elton John stapte onder gejuich van het massaal aanwezige publiek het podium op in de Tele2 Arena in de Zweedse hoofdstad. Hij nam plaats achter de piano om een van zijn populairste nummers in te zetten: ‘Bennie and the Jets’.

Meer dan twee uur lang bleef hij het publiek entertainen. Met zijn hits ‘Your Song’ en ‘Goodbye Yellow Brick Road’ zette hij uiteindelijk een punt achter zijn slotoptreden. ‘Jullie zijn absoluut geweldig geweest’, zo sprak hij tot zijn publiek. ‘Jullie zitten in mijn hoofd, mijn hart en mijn ziel.’

Er zat nog een verrassing aan te komen voor de rockster. Via videoverbinding bedankte Chris Martin, de frontman van Coldplay, Elton John uitbundig voor alles wat hij gedaan had voor andere artiesten doorheen zijn carrière. Dat deed hij tijdens een optreden van Coldplay in Göteborg, aan de andere kant van Zweden.

Elton John had zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road’ al in 2018 opgestart. Maar onder meer door een heupoperatie en door de coronacrisis werd de concertreeks meermaals onderbroken.

Tijdens die afscheidstournee heeft Elton John 330 keer opgetreden voor in totaal 6,25 miljoen fans. Het is daarmee ook een van de meest lucratieve tournees ooit. Volgens het magazine Billboard heeft de ticketverkoop ruim 900 miljoen dollar (827 miljoen euro) opgebracht.

Lees ook