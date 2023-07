Waarom zwemmen in gezoet water niet lekker is

Zin in iets zoets, zonder een grammetje bij te ­komen? Neem dan even een slokje van het zwembadwater. Het wordt immers kunst­matig gezoet.

Uit een Canadees onderzoek blijkt dat er in sommige zwembaden verdacht veel acesulfaam-K zit. Die kunstmatige zoetstof wordt in lightdranken gebruikt, zoals bijvoorbeeld Cola Zero.

Toegegeven: zelfs in het Canadese zwembad waar de hoogste concentratie ­gemeten werd, was de hoeveelheid acesulfaam-K per liter nog altijd 40.000 keer lager dan die in een flesje Cola Zero. Maar wel 130 keer meer dan je normaal zou verwachten in kraantjeswater.

Hoe komt die zoetstof in het water? Twee mogelijkheden. Misschien was de zwembadbeheerder verstrooid, en vulde hij het bad met frisdrank – in plaats van kraantjeswater of champagne. Maar als de zwembadbeheerder zich niet vergist heeft, dan moeten het wel de badgasten geweest zijn. Mogelijk verwarden ze het zwembad met een urinoir.

Het zal u verbazen, maar dat komt wel eens voor. Bijna een op de zeven Italianen gaf toe dat hij of zij ooit wel eens in het zwembad geplast heeft, zo blijkt uit een ­bevraging. In de VS was dat een op de vijf.

Niet iedereen doet dat met opzet. Sommige kinderen kunnen hun pipi nog niet ophouden, en dat houdt een zwempamper heus niet tegen. Sommige volwassenen hebben het lastig om de blaas in toom te houden als ze in het koude water springen.

Hoeveel urine er in een zwembad zit, is niet zo eenvoudig te ­meten. Zwembaden moeten minstens één keer per maand de concentratie ureum meten. Dat is een afvalstof uit de lever. Dat doen ze om te verzekeren dat er weinig urine in het zwembad zit. Maar een goede maatstaf om urine in het zwembad te meten, is het eigenlijk niet. We scheiden ureum niet alleen af via urine, maar ook via zweet. En ureum bindt met chloor, waarna het niet langer te detecteren is.

Daarom kwamen de Canadese onderzoekers op het idee om kunstmatige zoetstoffen te meten. Het bijzondere aan acesulfaam-K is dat het niet door het lichaam opgenomen wordt. De zoetstof verlaat ons dus ongewijzigd. En, niet onbelangrijk: uitsluitend via urine. Bovendien is acesulfaam-K stabiel bij verschillende zuurte­graden en temperaturen. Het wordt ook niet uit het water gefilterd.

Door de concentratie acesulfaam-K in zwembaden te vergelijken met die in het kraantjeswater – want ook daar zit de zoetstof in – konden ze achterhalen hoeveel acesulfaam-K er door de badgasten moet zijn toegevoegd. Door ook nog eens de ­gemiddelde concentratie van de zoetstof in urinestalen te meten, konden ze terugrekenen hoeveel urine er in het zwembadwater moet zijn geloosd. Hun resultaat: in een zwembad drie keer kleiner dan een olympisch exemplaar ging het om 75 liter urine. Anderhalf biervat dus.

Voor u terstond in uw broek doet door alleen maar aan het volgende zwembad­bezoek te denken: haal even diep adem. Het is geenszins een accurate of representatieve meting, stellen de onderzoekers. En 75 op ongeveer 840.000 liter, dat is minder dan 0,01 procent.

30 liter vers water per zwemmer

Misschien vindt u dat óók nog best veel. Bedenk dan: het merendeel is al lang geen urine meer als u er in zwemt. ‘Het hele zwembad gaat minstens elke vier uur volledig door de zuiveringsfilters. Ureum wordt er uitgehaald door heel fijne filters met membranen. Het chloor in zwembadwater bindt zich ook aan afvalstoffen, waaronder ureum’, zegt Stef Desmet. Hij was 20 jaar de beheerder van het openbaar zwembad in Dilbeek, en leidt nu een bedrijf met ­expertise in chloorarme zwembaden. ‘Elk zwembad is bovendien verplicht om per zwemmer dagelijks 30 liter vers water toe te voegen.’

Desmet vindt de aandacht voor urine in het zwembad sterk overdreven. ‘Ik denk niet dat veel mensen plassen in het zwembad. En als ze het toch zouden doen: in urine zitten geen ziektekiemen of schadelijke stoffen. Het is geen ziekteverwekker.’

Helemaal correct is dat niet. Urine is niet steriel. Het bevat bacteriën, weliswaar in lage concentraties. En sommige virussen, zoals het cytomegalovirus, kunnen doorgegeven worden via contact met urine.

De Canadese onderzoekers schrokken van de weerklank die hun onderzoek kreeg toen het vijf jaar geleden uitkwam. Tot hun ontsteltenis focusten de media niet op hun ingenieuze onderzoeksmethode, maar wel op de hoeveelheid urine. ‘Emmers vol urine in zwembaden’, luidde één van de krantenkoppen.

Daarom kropen de onderzoekers nauwelijks enkele weken na publicatie opnieuw in de pen. ‘Dit kan mensen ontmoedigen om nog te zwemmen’, stelden ze verontrust vast. ‘Dat was niet de bedoeling van de studie.’

De voordelen van zwemmen zijn veel groter dan het risico dat urine veroorzaakt. Een Amerikaanse studie volgde 40.000 volwassen mannen gemiddeld dertien jaar op. De sterftekans van de zwemmers onder hen lag in die periode de helft lager.

Maar het is niet omdat urine op zich ­relatief onschadelijk is dat het geen kwaad kan om in het zwembad te plassen. De stoffen in urine, zoals urea maar ook ammonia, aminozuren en creatinine, binden immers met chloor. Het zijn net die bijproducten van desinfectiemiddelen die schadelijk zijn: ze veroorzaken irritatie van de huid, rode ogen en ademhalingsproblemen.

De conclusie van de Canadese onderzoekers luidt dan ook: ‘blijf zwemmen, maar stop met plassen in het zwembad’. En nu we toch met goeie raad aan het strooien zijn: stop ook met lightfrisdranken te consumeren. Die smaken immers een beetje naar zwembadwater.

Dit artikel verscheen eerder, op 29 juli 2022.