Op vakantie met de elektrische auto

Een auto die enkel op batterijen rijdt. En daarmee uren toeren naar Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië of Denemarken? Natuurlijk kan dat! Als je rekening houdt met de volgende dingen.

1. Plan de route goed

Met een moderne elektrische auto, die vlot 300 kilometer of meer rijdt op een volle batterij, kun je perfect op vakantie. Stippel voor je vertrekt even de route uit op een online routeplanner als Google Maps. Deel de totale afstand door het realistische bereik van de wagen, en je weet hoeveel stops je nodig hebt – tel daarbij ruim. Voor een tocht van 1.000 kilometer zult je minstens 4 laadstops moeten inlassen.

Onderweg laden doe je met een snellader van minstens ­­100 kW, ­anders duurt dat veel te lang. Zulke laders vind je vaak naast snel­wegen. Je kunt daarbij gericht naar supersnelladers zoeken. Rijd je bijvoorbeeld door Nederland, dan zul je talloze Fastned­stations ­tegenkomen. Met de app van Fastned kun je makkelijk zien bij welk station er een vrij laadpunt is.

Elders in Europa is het Ionity-netwerk interessant. Ook Ionity heeft een app met actuele informatie over de bezettingsgraad. Tesla-bestuurders kunnen uiteraard het Supercharger-netwerk van Tesla gebruiken, al kondigde Tesla pas aan dat Belgische bestuurders met EV’s van andere merken ook welkom zijn. Probeer wel op voorhand bij een supercharger of dat überhaupt een optie is, want de laad­kabels aan die stations zijn op maat van Tesla’s gemaakt, en daardoor soms te kort.

Op routeplanners als Chargemap vind je talloze super­snelladers van andere uitbaters ­terug. In het ene land zijn dat er meer (Nederland, Scandinavië ...) dan in het andere (Frankrijk, ­Italië).

2. Laad niet te lang

Door de fysieke eigenschappen van de batterij, laadt die sneller op wanneer hij erg leeg is. Laad dus wanneer je batterij op 10 à 20 procent zit, eerder dan op 60 à 70 procent. Blijf ook niet te lang aan de ­lader hangen. Sowieso is het geen goed idee om boven de 80 procent te laden bij een supersnellader.

Beter wat vaker en korter laden – denk aan twintig minuutjes, waarna je weer pakweg 200 kilometer verder kunt – dan minder vaak en langer. Dat maakt het reizen ­bovendien aangenamer, omdat het je verplicht om elke twee uur even de benen te strekken.

3. Gebruik apps

Tesla’s hebben een geavanceerde routeplanner die kan aangeven waar je best laadt. Dat is handig, maar veel andere elektrische ­wagens hebben die functionaliteit (nog) niet ingebouwd. Gelukkig zijn er apps die die taak vervullen. Een aanrader is A Better Route Planner (ABRP). In die app kun je het wagentype invoeren, waarna de app je route plant. Je kunt daarbij aangeven hoe vol de batterij is bij vertrek, en hoe vol die moet zijn bij aankomst. ABRP zal dan een route uitstippelen, rekening houdend met de laadstops. De app zegt zelfs tot op de minuut hoelang je aan welke lader moet blijven hangen. Als je een OBD-dongle op je auto aansluit, kan de app de voertuigdata zelfs automatisch verwerken.

Heel wat nuttige functies van ABRP zijn betalend. Denk daarbij aan live verkeersinformatie, weersinformatie (die impact heeft op de batterij) en beschikbaarheid van laadpalen, zowel realtime als historisch. Ook weergave op het dashboard-scherm via Apple Carplay of Android Auto is betalend. Gelukkig kun je een maandabonnement nemen, dat kost slechts 4,99 euro. Ook andere apps, zoals Chargemap, bieden gelijkaardige functionaliteit. Die apps maken het plannen een pak makkelijker. Ze hebben ook een webversie die je op de computer kunt openen (https://abetterrouteplanner.com/ en https://nl.chargemap.com/map).

4. Let op meerverbruik

In de zomer kom je met een e-auto verder dan in de winter, omdat de warme temperaturen gunstiger zijn voor de batterij. Maar als je ­gepakt en gezakt op vakantie trekt ligt dat anders. Vier mensen in de auto, met het gewicht van tassen in de koffer, doen het verbruik aardig toenemen. Idem met een dak­koffer, die tot bijkomende luchtweerstand leidt. En dan is er ook nog de airconditioning die in warme landen stevig draait: het telt ­allemaal mee. Houd daar rekening mee en overschat je bereik niet. ­Beter iets te snel een lader zoeken, dan stranden in the middle of ­nowhere.

5. Neem laadkabels mee

Het lijkt evident, maar blijft toch het vermelden waard: neem je laadkabels mee. Meervoud, want houd het niet enkel bij je standaardkabel (meestal een type 2-kabel ‘Mennekes’). Supersnelladers ­hebben een eigen kabel (een CCS-stekker, een ‘zware’ van type 2) maar voor tragere laadpalen heb je een ­eigen kabel nodig.

Bij heel wat auto’s wordt ook een extra laadkabel geleverd, waarmee je de wagen aan een ‘gewoon’ stopcontact kunt opladen. Stop die ook in de koffer. Laden met zo’n kabel gaat tergend traag, maar als je toch ergens zonder een laadpaal zit, en de auto naar elektriciteit snakt, kan die kabel de vakantie redden.

Praktische tip: leg de laadkabels niet ­onderin de koffer, maar boven op de bagage. Niets zo vervelend als al je zorgvuldig gestapelde ­valiezen uitladen om bij de kabels ­onderin de koffer te kunnen.

6. Zoek een laadpaal bij aankomst

Onderweg zijn is één zaak, maar eens je bent aangekomen, moet je die auto ook opladen. Kijk op voorhand al even waar je bij je vakantiebestemming kunt laden. Heeft je hotel of vakantiepark eigen laad­palen, dan is het logisch dat je die gebruikt. Maar wat als het huurhuisje of de Airbnb die niet heeft?

Is er een supersnellader in de buurt, dan is het wel zo makkelijk om daarnaartoe te rijden en er een halfuurtje een koffie te drinken terwijl de batterij volloopt. Is die nergens te vinden, dan ga je best op zoek naar een (trage) laadpaal in de buurt. Op sites en apps als Chargemap kun je zien of in het nabije dorpje geen laadpaal staat. Ligt dat dorpje op ­amper een kilometer van je huisje, rijd de auto er dan naartoe, plug hem in, en wandel terug. Enkele uren later kun je hem opgeladen oppikken. Een alternatief is kijken of er laadpalen zijn in een stad of dorpje dat je bezoekt tijdens een uitstap. De uren waarop je naar een oude kerk staat te gapen, kan de auto lekker elektriciteit drinken.

In uiterste nood is er nog die laadkabel voor het gewone stopcontact. Houd die als allerlaatste optie: best mogelijk dat de eigenaar van je AirBnB het niet zo leuk vindt als je met je auto de elektriciteitsfactuur de hoogte in jaagt.

Dit artikel verscheen eerder op zaterdag 25 juni 2022.