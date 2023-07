De Diepe fontein van Cristina Iglesias

Een fontein die geen spectaculaire straal de lucht in spuwt, maar de betoverende kracht van water net gebruikt om voorbijgangers tot vertraging en verstilling te manen: de Diepe fontein voor het KMSKA is een bijzonder kunstwerk.

Momenteel ligt ze er triest bij, de Diepe fontein van de Spaanse kunstenares Cristina Iglesias die voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen staat. De fontein wordt, net als de rest van het plein, voor voorbijgangers afgesloten met werfhekken, en links van het museum staat een graafmachine. Maar na de bouwwerken zal de fontein weer toegankelijk zijn.

Het kunstwerk lijkt op het eerste gezicht meer op een vijver. Wanneer het waterbassin volledig gevuld is, wordt de monumentale gevel van het museum erin weerspiegeld. Maar de horizontale fontein heeft in het midden een geul, waar het water traag in en uit vloeit. Eb en vloed. Pas als je even niet hebt opgelet en opnieuw kijkt, zie je dat er iets veranderd is. Het is een kunstwerk dat tijd vraagt. En wie die tijd neemt, ziet de zee in het klein.

‘Het werk zit slim in elkaar’, zegt Samuel Saelemakers, curator van de collectie Kunst in de Stad waar de Diepe fontein deel van uitmaakt. ‘Cristina Iglesias wilde verstilling creëren en mensen uitnodigen om langer te kijken. Monumentale spektakelkunst verrast één keer, maar in één oogopslag heb je het gezien. Dit is meer een kinetisch­ kunstwerk dat water als middel gebruikt.’

Slim spel

Het werk wordt geregeld een vrouwelijke fontein genoemd. ‘Tja’, zegt Saele­makers, ‘omdat ze horizontaal is. Ongetwijfeld was Iglesias, overigens een van de weinige vrouwen in onze collectie, zich daarvan bewust­, maar naar mijn weten heeft ze zelf nooit over vrouwelijk gesproken.’ In de volksmond wordt het werk soms wél ‘die foef op ’t Zuid’ genoemd. ‘Alle kunst­werken in de publieke ruimte krijgen bijnamen, niet zelden zijn die nogal plat.’

‘De fontein speelt een spel met zichtbaarheid en onzichtbaarheid’, aldus Saelemakers. ‘Als ze vol staat, zie je de klassieke weerspiegeling. Als het water verdwijnt, komt het kunstwerk pur sang in het vizier.’ Dat kunstwerk heeft een bodem­ die volledig­ bekleed is met een bas-reliëf­ van bladeren. Ze zijn gemaakt van hars, maar hebben een groenige koperkleur, een subtiele verwijzing naar klassieke bronzen sculpturen.

Die bodem is helaas ook fragiel. Van de 2.700 platen die het bassin van 34 op 14 meter vullen is er meer dan één beschadigd. ‘Enkele tegels zijn aan vervanging toe’, zegt Saelemakers. ‘Gelukkig hebben we er nog een paar in opslag gevonden.’

De Diepe fontein is een uitzonderlijk werk, want in België is er niet echt een traditie van kunstfonteinen, al helemaal geen hedendaagse. ‘Hier heerst meer een standbeeldtraditie’, zegt Saelemakers. ‘Fonteinen zijn duur. Bovendien vragen ze veel onder­houd. En nu komt daar nog de extra moeilijkheid van droogte en watertekort bovenop.’

Zorgenkindje

Intussen is de fontein in Antwerpen een geliefd werk, zegt Saelemakers, maar dat was het niet altijd. ‘Eerst was er veel tegenstand. Het idee heerste dat een fontein vooral een verticaal spektakel moest zijn. En dit is een verstild, traag kunstwerk.’

In 1999 maakten Robbrecht en Daem Architecten in samenwerking met Marie-José Van Hee een ontwerp voor de heraanleg van het museumplein. Toen al voorzagen ze plaats voor kunst: vier gerecycleerde borstbeelden toegeschreven aan Rodin, afkomstig­ van het verdwenen Loosmonument, een bank van Ann Demeulemeester, en dus de Diepe fontein van Iglesias. Het zou tot 2006 duren voor het kunstwerk er kwam. ‘Het was moeilijk om de financiering rond te krijgen’, zegt Saelemakers. ‘Het totale budget bedroeg uiteindelijk 850.000 euro. Jarenlang heeft Hilde Daem het werk met hand en tand verdedigd. Gelukkig zijn tussen 1999 en 2006 de geesten gerijpt, en in die periode werd Cristina Iglesias bekender, wat ook hielp.’

Toen de fontein er eindelijk stond, waren­ de moeilijkheden nog niet achter de rug: ze moest leeggepompt worden voor onderhoud, dan weer zette een overstroming het trottoir blank. In de pers werd het werk een ‘zorgenkindje’ genoemd, er verschenen artikels met titels als ‘Alweer geen water in Diepe fontein’ of ‘Kunstwerk zet plein onder water’ en ‘Diepe fontein stroomt opnieuw over’. Insijpelend water beschadigde zelfs eens een televisiekabel, waardoor de buurt het een dag lang zonder tv en internet moest doen.

Dat bleken kinderziektes te zijn. Intussen creëert de Diepe fontein al lang geen overlast meer, maar alleen mooie momenten van contemplatie bij het wassende en weer verdwijnende water­.

Dit artikel verscheen op 20 juli 2022.