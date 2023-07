Zomersalade met roze pompelmoes, blauwe bessen en radijs

Het favoriete zomerrecept met fruit van Daphné Pascual, medeorganisator van de lokale boerenmarkt Marta en de vrouw achter WAV, een online-radiostation in het café van het Antwerpse Fotomuseum.

‘Ik ben geen zoetekauw, maar ik hou van fris en zuur. En van citruszeste, dat is zowat mijn signatuuringrediënt (lacht). Net als sumak, wat ik leerde kennen door mijn huisgenoot uit Azerbeidzjan. Ze laat dit rode kruid uit haar thuisland vers en per kilo aanvoeren en gebruikt het in grote hoeveelheden als smaakmaker. De zurige, citrusachtige smaak past perfect bij de radijsjes, zeste en granaatappel. Als ik kook, ga ik altijd op zoek naar ingrediënten die qua kleur bij elkaar passen, daar word ik blij van.’

Ingrediënten:

½ rode ui, in fijne ringen

½ roze pompelmoes

1 tl geraspte schil van een onbespoten limoen en pompelmoes

1 el sumak

200 g rettich

300 g radijzen

Oost-Indische kers, het blad en de kappers

1 klein handje blauwe bessen

Voor de dressing:

½ granaatappel, de pitjes

2 el versgeperst limoensap

2 el versgeperst pompelmoessap

1 tl geraspte schil van een onbespoten limoen en pompelmoes

1 snuf chilipoeder

1 tl ongeraffineerde rietsuiker

1 snuf zout

3 el koolzaadolie

Bereiding:

1. Begin met de dressing. Doe de granaatappelpitten in een grote kom en wrijf ze stuk tussen je vingers zodat het sap vrijkomt. Meng daarna met de rest van de ingrediënten en proef. Breng zo nodig op smaak met extra suiker, zout, limoensap of chilipoeder. Schep de ui erdoor en laat minstens 1 uur marineren.

2. Snijd de boven- en onderkant van de pompelmoes en snijd met en scherp mes de schil weg, ook het witte deel. Snijd de partjes pompelmoes weg tussen de vliesjes (à vif). Schil de rettich met een dunschiller en snijd in zo dun mogelijke plakjes. Snijd daarna ook de radijsjes in dunne plakjes.

3. Verdeel over een groot bord of een schaal en lepel er de dressing met de ui overheen. Werk af met de pompelmoespartjes, het blad en de kappertjes van de Oost-Indische kers, de sumak, de geraspte limoen- en pompelmoesschil en de blauwe bessen.

Tip: ‘Je kunt deze salade als hoofdgerecht eten, maar ook als bijgerecht met een stukje rokerige of verse vis. Of als topping van een rijkelijk gevulde sandwich met kaas, zeker wanneer je de dressing een nachtje laat staan zodat de ui smelt op je tong.’