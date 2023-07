Op reis binnen Europa? Pas op voor de teek

Hele delen van Europa zijn risicogebied voor tekenencefalitis, een virusziekte die een hersenontsteking kan uitlokken. In sommige regio’s zijn er dit jaar al uitzonderlijk veel teken gevonden en dieren die met het virus besmet zijn.

Eerst het goede nieuws: in ons land komt tekenencefalitis uiterst zelden voor. In 2020 raakten drie mensen in België via een tekenbeet besmet met het virus dat ernstige hersenontstekingen kan veroorzaken en in 2021 geen enkele. Onze cijfers vallen in het niets in vergelijking met de honderden meldingen uit bijvoorbeeld Tsjechië (589), Zweden (533), Duitsland (417) en Oostenrijk (135) in 2021.En nu het slechte nieuws: het ­risicogebied in Europa voor tekenencefalitis wordt de laatste tien jaar almaar groter. Op de kaart van het verspreidingsgebied is alleen al tussen 2019 en 2021 een duidelijk verschil te zien (zie grafiek). Het aantal meldingen van tekenencefalitis is tussen 2012 en 2021 in de EU/EEA gestegen van 2.224 naar 2.949 (+33 procent), met een hoogtepunt tijdens de warme lente en zomer van 2020 (3.740 meldingen).

Virus en bacterie

Dit jaar gaat het allicht niet de goede kant uit. Uit hotspot Beieren, waar teek en virus nauwlettend gemonitord worden, komen onrustwekkende signalen. De Süddeutsche Zeitung bericht dat er in het oosten van Beieren in maart en april 50 tot 100 procent meer teken gevonden zijn dan vorig jaar. Het gaat om recordaantallen. Er werd ook al bijzonder vroeg in het jaar virus gevonden bij de teken, wat op een hoge viruscirculatie wijst. Mogelijk is het tekenseizoen vroeg begonnen door de zachte winter.

Om misverstanden te voorkomen: tekenencefalitis is iets anders dan de ziekte van Lyme, die ook via teken overgedragen kan worden. Bij lyme gaat het om een infectie met een bacterie, die behandeld kan worden met antibiotica. Tekenencefalitis wordt veroorzaakt door een virus waartegen geen behandeling bestaat, wel een vaccin (zie inzet).

Ernstige tekenencefalitis verloopt in twee fasen, legt Steven Van Den Broucke, infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), uit. ‘Veel mensen die besmet zijn met het virus, zullen er niets van voelen. Wie er wel ziek van wordt, voelt zich grieperig, met koorts en spierpijn. Na die eerste fase voelen de patiënten zich beter, maar sommigen gaan even later achteruit. De hersenen ontsteken. Afhankelijk van welke delen getroffen zijn, ben je verward, heb je een verminderd bewustzijn, krijg je stuipen of verlammingsverschijnselen. De hersenontsteking kan blijvende doofheid of concentratiestoornissen veroorzaken.’

Tussen 2012 en 2020 herstelden bijna 1.350 Europeanen niet volledig van hun tekenencefalitis. Dat is ruim 5 procent van alle gemelde gevallen. Er stierven ook 93 mensen (0,3 procent) aan tekenencefalitis. ‘Het risico op een ernstige tekenencefalitis neemt toe met de leeftijd’, zegt Van Den Broucke. ‘Kinderen lopen minder risico, maar ook zij kunnen ziek worden.’

Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht is er te weinig alertheid rond tekenencefalitis als reisziekte. ‘Bij artsen én reizigers. Als je binnen Europa op reis gaat, denk je niet automatisch aan reisvaccinaties. Maar weet dat bijvoorbeeld in Oostenrijk de hele bevolking aanbevolen wordt om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Elke zomer stroomt dat land wel vol met ongevaccineerde toeristen die in de natuur gaan wandelen.’

Wel in Beieren,

(nog) niet in de Ardennen

Van Gucht vindt het overigens verwonderlijk dat de ziekte tot dusver amper in ons land voorkomt. ‘Alle ingrediënten zijn hier aanwezig: we hebben de schapenteek in ons land, de soort die het virus verspreidt. In België leven ook de woelmuizen. Dat zijn de gastheren die de schapenteken besmetten met het virus. En we hebben bossen en natuurgebieden waar de schapenteken goed gedijen.’

Waarom komt tekenencefalitis dan voor in Beieren en niet in de Ardennen? ‘Geen idee. Misschien is het een kwestie van tijd tot de ziekte bij ons doorbreekt. Of er speelt een factor bij de verspreiding van de ziekte die we nog niet kennen.’

De klimaatverandering zal in delen van Europa de verspreiding van de ziekte verder in de hand werken, vreest Van Gucht. ‘Dat zie je nu al in de Alpen. Vroeger zaten de schapenteken er alleen in de valleien. Door de opwarming komt de teek ook op grotere hoogte voor.’

‘De teek heeft warmte en vochtigheid nodig. Droge gebieden in Spanje hoeven de teek dus niet te vrezen. Maar kijk naar Scandinavië. Daar profiteert de teek ook al van de opwarming.’

Hoe kun je jezelf beschermen?

-Wie naar risicogebied reist en daar de natuur in trekt, bijvoorbeeld om te kamperen of te wandelen, laat zich het best vaccineren, zegt Steven Van Den Broucke (ITG). ‘Om goed beschermd te zijn, heb je twee dosissen nodig, waarbij er een maand tussen de twee prikken zit. Ook na vaccinatie kun je nog ziek worden, maar dan is het minder ernstig.’

-De vaccinatie is evenwel niet gratis. Eén dosis kost 40 euro.

-Naast vaccinatie is het voorkomen van tekenbeten de beste preventie, door lange broeken en mouwen te dragen en de blote huid in te smeren met een tekenwerend middel.

-Bij een tekenbeet wordt het virus meteen overgedragen. Dat is anders dan bij de ziekte van Lyme, waarbij de teek de ziekmakende bacterie pas na een dag doorgeeft. ‘Je huid nakijken en teken snel verwijderen blijft wel zinvol. Want ook lyme is een risico.’

Dit artikel verscheen op 1 juni 2023.

Lees ook