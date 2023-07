De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vanuit Turkije vijf voormalige Azovstal-strijders mee naar Oekraïne genomen. De terugkeer wordt gezien als een symbolische overwinning voor het land. Rusland reageert misnoegd.

Vijf hooggeplaatste officieren die deelnamen aan de verdediging van de staalfabriek Azovstal in de havenstad Marioepol zijn vanuit Turkije terug naar Oekraïne gebracht.

Rusland reageerde vrijwel onmiddellijk en zegt dat zowel Oekraïne als Turkije de voorwaarden van een gevangenenruil die ze vorig jaar samen onderhandelden aan hun laars lapten. Volgens het Kremlin had Turkije beloofd de mannen tot het einde van de oorlog in Turkije te houden.

‘Niemand heeft ons op de hoogte gebracht’, zei Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin, aan Russische persbureaus. Hij koppelt de terugkeer van de commandanten ook aan ‘de mislukking van het tegenoffensief’ waarmee Oekraïne sinds begin juni bezig is.

Zelenski was vrijdagavond in Istanboel voor een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De officieren waren na de verovering van Azovstal gevangengenomen door de Russen, maar werden vervolgens aan Turkije uitgeleverd. ‘We komen terug van Turkije en brengen onze helden naar huis’, zei Zelenski. Een foto op zijn Instagramkanaal toont de Oekraïense president in het vliegtuig samen met onder meer drie bevelhebbers van het beruchte ultranationalistische Azov-bataljon.

Kort na het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne werd de havenstad Marioepol het epicentrum van hevige gevechten. Maanden duurden de gevechten rond de door Russische troepen belegerde stad. Op het eind hadden duizenden Oekraïense soldaten, onder wie strijders van het Azov-bataljon, zich verschanst in Azovstal. Pas in mei 2022 gaven de laatste verdedigers zich over.

Rusland wilde toen eigenlijk de Oekraïense strijders berechten, maar stemde in met een gevangenenruil. Moskou gebruikte het Azov-bataljon steeds opnieuw als rechtvaardiging voor zijn inval van Oekraïne en voor de stelling dat het land ‘bevrijd’ moest worden van een ‘fascistisch’ regime.

‘Dankzij Turkije’

Peskov zei dat de vrijlating het resultaat was van hevige druk die de Navo-bondgenoten van Turkije op Oekraïne uitoefenden voor de geplande top volgende week. Daar hoopt Oekraïne een positief signaal te ontvangen over haar toekomstige lidmaatschap. In zijn toespraak vrijdag gaf Zelenski geen verklaring voor de transfer en Turkije’s Directoraat voor Communicatie was niet beschikbaar voor commentaar.

Tijdens een ceremonie in Lviv bedankte Zelenski Erdogan uitgebreid voor zijn hulp om de strijders te bevrijden, en zwoer hij om alle overblijvende gevangenen naar huis te brengen. Voor de oorlog begon, zei hij, ‘begrepen veel mensen in de wereld nog niet wat wij zijn, wat jij bent, wat van ons te verwachten en wie onze helden zijn. Nu weet iedereen dat.’

De terugkeer van de Oekraïense strijders, op de vijfhonderdste dag nadat de oorlog is gestart, werd op gejuich onthaald. ‘Eindelijk!’, Het beste nieuws ooit. Gefeliciteerd aan onze broeders!’ postte majoor Maksym Zhorin op zijn Telegramkanaal.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken omschreef Rusland als ‘het enige obstakel voor een rechtvaardige en langdurige vrede’ en beloofde om Kiev te steunen, ‘zo lang het nodig is’.

