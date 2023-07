Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe kondigt afscheid aan

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. Dat deelde de 38-jarige middenvelder zaterdag mee.

‘Ik heb er vrede mee dat mijn laatste seizoen is’, schrijft Rapinoe op haar sociale media. ‘Ik ben erg dankbaar dat ik zo ver gekomen ben, dat mijn lichaam het zolang volgehouden heeft. Dit fantastische spel heeft mijn leven veranderd, me gevormd tot wie ik nu ben. Het heeft me zoveel gegeven, meer dan waar ik ooit van durfde dromen.’

Het seizoen in de National Women’s Soccer League loopt in november af. Na 15 van 22 speeldagen in de reguliere competitie staat Rapinoe met haar team op de derde plaats. Met Rapinoe in de rangen sloot Ol Reign (ex-Seattle Reign) drie keer de competitie als leider af, maar de titel veroveren lukte vervolgens niet. Vorig jaar moest de club een derde keer in de play-off-finale het onderspit delven. Met Olympique Lyon werd Rapinoe in 2013 wel kampioen in Frankrijk.

Rapinoe was 199 keer international en hielp de Verenigde Staten met 63 doelpunten aan olympisch goud (2012) en brons (2021), twee wereldtitels (2015, 2019) en drie continentale titels (2014, 2018, 2022). Deze zomer speelt ze in Australië en Nieuw-Zeeland haar vierde WK. In 2019 kreeg ze de Ballon d’Or en werd ze ook op The Best Fifa Football Awards tot ‘s werelds beste voetbalster verkozen.

Rapinoe is ook bekend als fervent voorvechtster van gelijke verloning voor mannen en vrouwen, raciale gerechtigheid en LGBTQ+-rechten. Door Joe Biden kreeg ze daarvoor de presidentiële Medal of Freedom opgespeld.

Lees ook