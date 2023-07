‘Goede discussie’ in kernkabinet over fiscale hervorming

Zondag hervatten de onderhandelingen over de belastinghervorming. Het is het vierde weekend op rij dat de regering de kwestie bespreekt. Een deal voor de zomer lijkt niet realistisch.

Het federale kernkabinet heeft de gesprekken over de fiscale hervorming zondagmorgen in de vroege uurtjes onderbroken. Er vond ‘een goede discussie plaats’, zo meldt een regeringsbron.

‘Er is nog veel werk, zondag zullen daarom een aantal onderhandelingen op kabinettenniveau plaatsvinden’, klinkt het nog. Op basis van die onderhandelingen zal om 19 uur een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en de vicepremiers waren zaterdag om 13.30 uur bijeengekomen om de belastinghervorming te bespreken. Het is al het vierde weekend dat aan het onderwerp wordt besteed.

De Coo had donderdag in de Kamer nog aangegeven dat hij hoopt voor de nationale feestdag, op 21 juli, een akkoord te bereiken. De effecten op het nettoloon van werknemers zouden dan al volgend jaar zichtbaar zijn.

De federale regering onderhandelt al weken intensief over de fiscale hervorming, het paradepaardje van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het is de bedoeling om het nettoloon van wie werkt gevoelig te verhogen – Van Peteghem zelf sprak van 835 euro per jaar – en werken in het algemeen aantrekkelijker te maken. Alleen mag de regering ook het forse begrotingstekort niet uit het oog verliezen.

