Astana hoopt wielerpensioen Cavendish uit te stellen

Zijn dramatische exit uit de Tour, na een domme val waarbij hij zijn sleutelbeen brak, zou de carrière van Mark Cavendish weleens kunnen verlengen: Astana hoopt de Britse spurter te overtuigen ook in 2024 door te gaan.

‘We willen dat Mark doorgaat tot 2024 en zijn 15de Tour rijdt om er zijn 35ste etappe te winnen.’ Alexander Vinokuorov liet er in een gesprek met de Franse sportkrant L’Equipe weinig twijfel over bestaan: als het van de Kazachse ploeg afhangt, stelt de Britse spurter (38) zijn wielerpensioen met een jaar uit. ‘We zijn klaar om hem die kans te geven. Maar het is hij die beslist’, aldus de teammanager van Astana.

Enkele uren tevoren had Cavendish (38) plaatsgenomen in de wagen van de wedstrijddokter, de arm stevig ingepakt. Met een glazige blik staarde hij voor zich uit, nadat hij op zo’n 60 kilometer van de streep tegen het asfalt was gegaan. Op een kaarsrechte, vlakke weg, waar geen schijntje gevaar leek te dreigen, ging hij in de staart van het peloton met een drietal andere renners tegen de vlakte. Meteen tastte hij naar z’n rechterschouder, een sleutelbeenbreuk bleek ’s avonds.

Een bittere exit uit wat normaal zijn laatste Ronde van Frankrijk was. Eind mei heeft de Britse rasspurter immers bekendgemaakt dat hij na dit seizoen z’n fiets aan de haak zou hangen. Afscheid nemen wilde hij via de grote poort: door het zegerecord van Eddy Merckx – beiden hebben 34 ritoverwinningen in de Tour – te breken. Zover komt het (voorlopig) niet.

Tranen

‘Ik zal niet liegen: ik heb moeten huilen’, zei de speciaal voor deze Tour als adviseur aangestelde Mark Renshaw zaterdag na de finish. ‘Hoe Mark zich nu voelt? Hij is heel teleurgesteld en baalt enorm.’ Vrijdag in Bordeaux had de ‘Manx Missile’ nog laten zien dat hij klaar was om zijn missie te voltooien. Een haperend versnellingsapparaat (en sprintpaus Jasper Philipsen) hielden hem daar van zijn 35ste overwinning en de legende.

‘Mark heeft getoond dat hij nog steeds tot de beste sprinters ter wereld behoort’, had Renshaw, zijn voormalige lead-out met wie hij negen seizoenen lang de zeges aan elkaar reeg, ’s ochtends nog gezegd. ‘Wanneer Mark zich een doel stelt, is hij zelden niet op de afspraak. Hij heeft zoveel motivatie om dat record te breken.’

Het is die trigger waarop Astana-manager Vinokourov rekent om ‘Cav’ ervan te overtuigen ook volgend jaar op de fiets te springen. ‘In 2011 heb ik zelf een dijbeenbreuk opgelopen in de Tour. Dat zou mijn laatste jaar worden’, aldus Vinokourov. ‘Maar ik wilde niet zomaar stoppen. Ik ben doorgegaan en heb gevochten om het jaar daarop de Olympische Spelen in Londen te winnen (een zege waar vragen bij werden gesteld, omdat medevluchter Rigoberto Uran hem in de spurt erg weinig in de weg legde, red.). Mark heeft dezelfde mentaliteit en dezelfde vastberadenheid om zijn ultieme doel te bereiken.’

Gunfactor

Of Cavendish, die in zijn profcarrière 167 overwinningen boekte, openstaat voor een verlengd verblijf in het peloton, is onduidelijk. Ook ex-ploegmaat Iljo Keisse, vandaag als ploegleider van Soudal-Quick Step in de Tour, houdt er rekening mee dat de Brit alsnog doorgaat. ‘Ik ben benieuwd of hij echt zal stoppen’, zegt hij. ‘Mark koerst heel graag en niemand wil op zo’n manier afscheid nemen. Misschien doet hij er wel enkele maanden bij tot in juli volgend jaar?’

Zeker is dat zijn collega’s hem enkele extra maanden én het record gunnen. Of zoals Tadej Pogacar het verwoordde: ‘Iedereen wilde Cavendish een etappe zien winnen.’ Als de tweevoudige winnaar van de groene trui (in 2011 en 2021) niet meer op de fiets stapt, is Rome de plek waar hij voor het laatst zijn armen in de lucht mocht steken. Daar won hij op 28 mei, met de hulp van ex-ploegmaat Geraint Thomas, de slotetappe van de Ronde van Italië.

Lees ook