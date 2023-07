Stevig onweer op komst: code oranje in Limburg, Luik, Namen en Luxemburg

’s Ochtends blijft het droog, maar ’s namiddags wachten neerslag, hagel en windstoten. Brussel sluit parken, natuurreservaten en bossen uit voorzorg.

Zondagochtend is het op de meeste plaatsen nog droog met zon en wolkensluiers. In de namiddag zijn er talrijke buien op komst, die op verscheidene plaatsen fel worden en gepaard gaan met onweer, veel neerslag, hagel en windstoten tussen 70 en 90 kilometer per uur. Het KMI heeft code oranje afgekondigd van 13 uur tot 19 uur in de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg. Elders in het land geldt van 12 uur tot middernacht code geel, met uitzondering van de kust en West-Vlaanderen.

Plaatselijk kunnen er grote hagelstenen (tot 4 of 5 cm doorsnede) vallen. Het is vooral vanwege die grote hagelstenen dat code oranje afgekondigd wordt. Bovendien kunnen rukwinden snelheden tot 90 km/uur, of zeer plaatselijk meer, bereiken. Wateroverlast, blikseminslagen, hagel en de wind kunnen lokaal hinder en schade veroorzaken.

De maxima liggen rond 23 graden aan zee en tussen 27 en 33 graden in het binnenland, zo verwacht het KMI.

Tijdens de avond en het eerste deel van de nacht zijn er nog felle onweersbuien mogelijk, met veel neerslag in korte tijd en zware windstoten. Daarna wordt het rustig en licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 15 en 18 graden.

Uit vrees voor felle windstoten van meer dan 80 km/u sluit Brussel het Zoniënwoud en de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen vanaf 12 uur. Dat meldde Leefmilieu Brussel zaterdagavond.

Aan de ingangen zullen berichten worden opgehangen en de parkwachters zullen het publiek informeren. Het agentschap raadt op het volledige grondgebied aan om niet in de buurt van bomen te komen. Maandagochtend zullen de Brusselse groene ruimten geïnspecteerd, opgeruimd en beveiligd worden. Daarna zullen ze weer opengaan, luidt het.

Zonnige maandag

Maandag start in de meeste streken zonnig. In het oosten is het grijs met lage bewolking of mist. Later krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar links of rechts kan een buitje vallen. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden.

Dinsdag wordt het opnieuw een warme en zwoele dag met maxima van 26 tot 30 graden. Er is veel zon met soms enkele hoge sluierwolken of stapelwolken. Aan het einde van de namiddag, maar vooral tijdens de avond en nacht, vergroot de kans op een bui.

Van woensdag tot vrijdag wordt het koeler met maxima van 19 tot 23 graden. Het wordt wisselvallig met afwisselend opklaringen en wolkenvelden en soms enkele buien.