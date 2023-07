In de sauna van Limoges was een Deen de coolste. Mads Pedersen hield met Jasper Philipsen en Wout van Aert twee Belgen af. Daar baalde vooral die laatste van. ‘Ik had het gevoel dat ik de benen had om te winnen, maar die heb ik al een hele week.’

‘Goe bezig, Wout! We zijn fier op jou!’ In de drukbevolkte straten van Limoges kan er even een lachje af bij de zichtbaar teleurgestelde Wout van Aert (28). Alweer op de eerste rij in de Tour, alweer ...