De nachttrein: klimaatvriendelijk, maar ook klantvriendelijk?

Na de opkomst van budgetluchtvaartmaatschappijen leek de nachttrein ten dode opgeschreven, maar sinds enkele jaren lijkt die trend gekeerd. Meerdere vakantiebestemmingen zijn intussen vlot bereikbaar met de trein. En die belast het milieu zeven tot elf keer minder dan een vliegtuig. Maar loopt de zoektocht naar een zitje even vlot?

1. Waar raakt u met de nachttrein?

Vanuit Brussel raakt u in Wenen en Berlijn. De lijn Brussel-Wenen stopt in grote Duitse steden als Aken, Bonn en Frankfurt am Main. Brussel-Berlijn stopt in Amsterdam en rijdt vervolgens door tot de Duitse hoofdstad. Beide nachttreinen rijden driemaal per week, met andere dagen van vertrek voor de heen- en terugreis.

Bent u bereid om in Keulen, Amsterdam of Parijs over te stappen? Vanuit Keulen of Amsterdam brengt de nachttrein u naar München, naar Bazel en Zürich in Zwitserland, en naar Innsbruck in Oostenrijk. Ook deze trein rijdt driemaal per week, met wisselende dagen voor de heen- en terugreis. Vanuit Parijs kunt u meerdere keren per dag de ‘gewone’ trein nemen naar Barcelona en Milaan.

Veel vakantiebestemmingen in Zuid-Frankrijk zijn trouwens ook goed te bereiken met de TGV vanuit Brussel. Die treinen rijden meermaals per dag.

2. Hoe boekt u een reis?

Een plaats reserveren blijft complex, want er is geen goede overkoepelende website voor alle internationale treinreizen. U moet dus goed weten bij welke spoorwegmaatschappij u dient te boeken.

Een reis met de TGV vanuit België boekt u via NMBS Internationaal. De nachttrein naar Wenen boekt u bij ÖBB Nightjet, die naar Berlijn bij European Sleeper.

Om van Amsterdam naar Zwitserland of Oostenrijk te reizen, boekt u ook via ÖBB Nightjet. Als u vanuit Parijs doorreist naar het zuiden, moet u op de site van SNCF zijn.

Let wel, omdat er geen overkoepelende organisatie is, is de reiziger niet volledig gedekt voor mogelijke treinhinder. ‘Als een trein wordt afgeschaft, wordt die reis vergoed. Maar als u daardoor uw aansluiting mist, is dat voor de eigen rekening’, zegt Alexander Gomme, woordvoerder van vzw Back on Track.

3. Wat is het goedkoopst: de Flixbus of de (nacht)trein?

Voor iemand die midden juli vanuit Brussel naar Berlijn reist, komt er geen duidelijke winnaar uit de bus. Op de prijzen van tickets voor de nachttrein zit veel verschil. Het hangt af van het type zitje en het moment van boeking.

Bij de nachttrein hebt u de keuze tussen een zitplaats (vanaf 59 euro), een eenvoudige ligplaats (vanaf 109 euro) en de luxueuzere ligplaats (vanaf 179 euro). Indien u een zitje of eenvoudige ligplaats boekt, deelt u de coupé met vijf andere mensen. Als u uw ‘slaapkamer’ voor uzelf alleen wenst te reserveren, kan dat ook, maar dan loopt de prijs aanzienlijk op.

Verder valt uw ticket goedkoper uit als u een zit- of ligplaats neemt zonder annuleringsoptie. Als u nu boekt, zijn de eerste tickets zonder dure annuleringsoptie beschikbaar vanaf eind juli. Voor de luxueuzere ligplaats is dat pas vanaf eind september.

En de Flixbus? In de praktijk betaalt u vaak iets minder voor de bus. Toen wij keken wat een reis tussen Brussel en Berlijn ons deze week zou kosten, was de prijs voor een plek in de Flixbus 59,99 euro, en voor een zitplaats in de nachttrein 87,30 euro. Boekt u ver op voorhand, dan zullen beide goedkoper zijn. Maar de Flixbus is minder comfortabel en er is weinig bagageruimte. Ook is de kans op onderbroken nachtrust groot: de bus stopt iedere twee uur om reizigers op te pikken. En in tegenstelling tot de nachttrein brengt de Flixbus je ook niet pal in het centrum. Je moet vaak nog een uur pendelen om in de binnenstad te raken.

4. En wat met het vliegtuig?

Het vliegtuig is het snelst, maar niet zo goedkoop als het lijkt. Wie met het vliegtuig reist, moet een extra nacht hotelkosten neertellen, die u uitspaart als u reist met de nachttrein of Flixbus. Neem de goedkoopste vlucht naar Berlijn halverwege juli (72 euro) en tel daarbij de gemiddelde kamerprijs per nacht op (90 euro), dan betaalt u bijna drie keer zoveel (162 euro) als voor de Flixbus (59,99 euro) of dubbel zoveel als de goedkoopste nachttreinformule (87,30 euro). De combinatie hotel en vliegtuig is wel even duur (162 euro) als een eenvoudige ligplaats in de nachttrein (160 euro).

Dit artikel verscheen op 7 juni 2023.