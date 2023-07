Steden en hun groene rand: 5 tips

De koele, ruime buitenkant van de stad is vaak ook de kant die het meest verrast. Onze beste tips voor liefhebbers van skylines, stille parken en spannend tussengebied.

Brussel

• Tuinen, parken, bossen, villawijken, hier en daar een restje van een dorp dat lang geleden door de grootstad werd opgeslokt: de Groene Wandeling is een bewegwijzerde fiets- en staproute die je door het groen rond Brussel loodst. In totaal beslaat de weg 65 kilometer, opgedeeld in zeven etappes van 5 à 12 kilometer. Onze favorieten: het Laarbeekbos, de watermolen in Pede, de parken van Jette.

• Het groene residentiële stadsdeel Bosvoorde, aan de rand van het Zoniënwoud, is misschien wel vooral antropologisch interessant, met bohochic comme du jamais vu: cava drinken, oesters eten, mensen kijken op de zondagmarkt en slenteren door de oude tuinwijken zijn er aanbevolen vakantie-activiteiten.

Antwerpen

• Alleen al voor het uitzicht op de stad aan de stroom is de oversteek naar de Antwerpse Linkeroever de moeite waard. Het is er ook fijn slenteren langs het water, het ‘strand’ van Sint-Anneke, de jachthaven en de promenade met mosselrestaurants. En dan is Linkeroever ook nog eens rijk aan grote natuurgebieden. Wij tippen de Middenvijver om te wandelen, en Blokkersdijk om vogels te kijken of van het water te genieten.

• Het Openluchtmuseum Middelheim is misschien wel de mooiste plek van Antwerpen, met zijn oude kasteelpark, zijn riante collectie sculpturen en installaties, zijn paviljoen van Renaat Braem en zijn heerlijke terras onder de bomen achter het kasteel (koffie, lunch en aperitief). En het kan niet op: naast het Middelheimpark liggen nóg twee mooie oude parken. Het Nachtegalenpark is een trekpleister voor families, dankzij de prima brasserie-met-speeltuin (De Melkerij), park Den Brandt is chic, ruim en rustig. En als je stiekem ook een exclusieve villawijk wel bezienswaardig vindt, kun je ineens ook de buurt achter Den Brandt opnemen in je wandeling.

Luik

• Dankzij zijn heuvelachtige terrein en ligging aan de Maas is Luik ook in zijn centrum al rijk aan vergezichten en wandelplezier. Klim bij een eerste kennismaking zeker naar de Citadel: een fijne route met een mooie beloning aan het eind. Maar in de ruigere buitenkant van de stad valt nog meer te exploreren: de Terril du Gosson in Saint-Nicolas wordt vandaag beheerd als natuurgebied – alleen al voor de klaverpracht in juli een omweg waard – en biedt een spectaculair uitzicht op de stad en haar industriële rand.