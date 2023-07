Wijn uit een doos, 3 x verrassend lekker

Wijn in een doos is handig als je veel bezoek verwacht, maar is hij ook lekker? Simonne Wellekens tipt drie eenvoudige vaatjes die haar toch aangenaam verrasten.

Rosé, eenvoudig maar correct

Cagnard IGP Pays d’OC

Een vaatje wijn vind je in formaten van anderhalve liter, drie of soms vijf liter, af en toe zelfs tien liter. Die dozen zijn handig voor barbecues, tuinfeestjes of picknicks. Het assortiment is de laatste jaren sterk gegroeid, waarbij een groot deel uit Frankrijk komt. Voor Cagnard werden cinsault- en grenachedruiven gebruikt. De wijn heeft een lichtroze kleur. De geur begint discreet, licht fruitig, met toetsen van framboos en rode besjes. Sappig en aangenaam, eenvoudig maar correct en zuiver, met wat gekonfijt fruit, verfrissende zuren, lichte tannine en een amandelbittertje in de finale. Uitstekend voor de picknickmand.

12,49 euro/3 liter, bij Okay

Droog en knisperend wit

Drostdy Hof Chenin Blanc 2021

Het grote voordeel van de bag in box is de langere houdbaarheid, tot twee weken als hij eenmaal geopend is. De box bestaat namelijk uit een stevige kartonnen doos met een luchtdichte plastic zak erin, gevuld met wijn, meestal goedkoper druivennat. Met het kraantje onderaan tap je de gepaste hoeveelheid. De luchtdichte zak krimpt en zuigt zich vacuüm, wat voorkomt dat zuurstof de wijn oxideert. Dat maakt dat een slobberwijntje als deze chenin blanc uit Zuid-Afrika zijn frisheid een hele tijd behoudt. Wijnmakerij Drostdy Hof in Tulbagh staat bekend om zijn knisperende, droge chenin met een bleekgele kleur, en een sappig en verfrissend smaakprofiel. De bag in box -versie is een vlotte instapwijn met een floraal en lichtfruitig aroma, waarin vooral citroen herkenbaar is, naast een hint van kweepeer. De smaak is zuurgericht, wat hem heel fris en knapperig houdt. In de afdronk zorgt een aanvullend bittertje voor een fijne afdronk.

15,90 euro/3 liter, Rouseu Wijnen en Likeuren, rouseu.be

Sappig rood uit chili

Cabernet sauvignon

Deze box van anderhalve liter komt uit Valle Central in Chili. Cabernet sauvignon-druiven uit verschillende wijngaarden worden verzameld en vergist tot één wijn, om daarna in bulk te worden vervoerd. De wijn wordt in boxen afgevuld door Delhaize. De verpakking is gebruiksvriendelijk, met een handvat en een kraantje dat je niet uit de verpakking hoeft te wurmen. De wijn heeft een robijnrode kleur en het aroma verraadt meteen de druif: donkere kersen, bosbes, kruiden en specerijen ontwikkelen zich volop. Je proeft een sappige drank met frisse zuren en stevige tannines, met kers en kriekenfruit en een strak einde. Prima voor de snelle barbecue.

9,99 euro/1,5 liter, Delhaize

Dit artikel verscheen eerder, op 28 mei 2022.