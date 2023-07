Mads Pedersen houdt Jasper Philipsen af en wint in Limoges, Van Aert derde

Mads Pedersen heeft de achtste etappe gewonnen van de Tour met aankomst in Limoges. In een machtsspurt was de snelle man van Lidl-Trek sterk genoeg om groene trui Jasper Philipsen af te houden. Wout van Aert werd derde. Onderweg vielen Mark Cavendish en Steff Cras uit door valpartijen.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Neilson Powless (VS)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

De vlakke aanloop was voor Soudal – Quick-Step geen belemmering om te proberen een vroege vlucht op gang te brengen. Cavagna en Asgreen waren de aangewezen renners, maar slaagden niet in hun opzet. Ook Victor Campenaerts en Dries Devenyns probeerden mee te glippen, maar ook hun moeite was tevergeefs. Uiteindelijk kwam er na een dolle openingsperiode toch een vlucht tot stand maar dan van beperkte omvang: Tim Declercq was de man voor Soudal – Quick-Step, hij kreeg de Fransen Anthony Delaplace en voornaamgenoot Turgis met zich mee. Het drietal kreeg nooit meer dan vijf minuten voorsprong.

De laatste tachtig kilometer kondigden zich als lastig aan. De aanwezigheid van Declercq vooraan was voor Soudal – Quick-Step geen belemmering om de finale hard te maken in dienst van kopman Julian Alaphilippe. Opnieuw Kasper Asgreen gaf er een serieuze snok aan. Maar de Deen kreeg niemand mee en leek evenzeer aan een nutteloze opdracht begonnen. In het peloton namen intussen Lidl-Trek voor Pedersen, Intermarché voor Girmay en Cofidis voor Cocquard mee de touwtjes in handen. Asgreen werd opgeraapt, vooraan bleef Declercq gas geven om zo de ploegen van de spurters uit te putten.

Turgis ging op zoek naar de prijs van de strijdlust en liet zijn vluchtgezellen in de steek maar ook zijn poging werd even later ongedaan gemaakt. Het verdere vervolg was voor de spurters of zij die waren overgebleven.

De finale was nerveus. Lidl-Trek nam het initiatief en werd daarvoor ook beloond. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen spurtte van kop af aan naar de leiding en liet die niet meer afstaan. Eerste spurtnederlaag voor Jasper Philipsen, Wout van Aert moest te vaak in de remmen en sneuvelde op de derde plaats.

?????? | Een prachtige sprint in Limoges en het is Mads Pedersen die met de overwinning aan de haal gaat! De Deen verslaat Jasper Philipsen en Wout van Aert. ?????? #TDF2023



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/myBXohY1fw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 8, 2023

Wat deden de Belgen?

Campenaerts en Devenyns waren de eersten die probeerden in de aanval te gaan, Tim Declercq was uiteindelijk diegene die mee in de juiste vlucht sukkelde. De West-Vlaming reed lange tijd voor het peloton uit. In de achtervolging waren het Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma die de achtervolging leidden.

Benoot en Van Hooydonck gaven er in de achtervolging in dienst van Wout van Aert een geweldige lap op met als doel zo veel als mogelijk spurters overboord te gooien. Campenaerts probeerde in de slotfase nog een bom te gooien en zorgde voor paniek bij de overgebleven spurters. In de spurt beten Philipsen en Van Aert zich de tanden stuk op de Deen Mads Pedersen en moest Steff Cras de strijd verlaten na een val in volle finale.

Wat deden de favorieten?

Zij probeerden zich vooral koest te houden. Jonas Vingegaard hield zich permanent vooraan het peloton op, Tadej Pogacar verschool zich aanvankelijk in de buik van het peloton maar ook hij werd in de finale naar de voorste rangen geloodst. Beide tenoren hadden maar één bekommernis: uit de problemen blijven en dat is hen wonderwel gelukt. Tadej Pogacar spurtte nog wel naar een plaats in de top tien maar dat was maar voor de geschiedenisboeken.

Nog iets dat u moet weten?

Uiteraard de val en opgave van Mark Cavendish. Op iets meer dan zestig kilometer van de finish zorgde een hapering in het peloton voor een kop-staart-aanrijding in de buurt van Cavendish die als belangrijkste slachtoffer tegen het asfalt ging. De 34-voudige ritwinnaar bleef lang op het asfalt zitten en stapte uiteindelijk, met de tranen in de ogen, in de ambulance.

Ook Steff Cras moest de Tour verlaten. De beste Belg in het algemeen klassement kwam op enkele kilometers van de finish ten val en moest de strijd staken.

Verder was er nog de tussenspurt waar Jasper Philipsen de spurt om de vierde plaats won en zijn leidende positie in het puntenklassement opnieuw versterkte. Ook leuk: Mathieu van der Poel trok nog even door als wilde hij het peloton dynamiteren maar ook hij besloot uiteindelijk om zijn krachten te sparen voor de echte finale.

De rituitslag

1. Mads PEDERSEN (Lidl - Trek)

2. Jasper PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck)

3. Wout VAN AERT (Jumbo-Visma)

4. Dylan GROENEWEGEN (Jayco AlUla)

5. Nils EEKHOFF (Team DSM)

6. Bryan COQUARD (Cofidis)

7. Jasper DE BUYST (Lotto Dstny)

8. Rasmus TILLER (Uno-X Pro Cycling Team)

9. Corbin STRONG (Israel - Premier Tech)

10. Tadej POGACAR (UAE Team Emirates)

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 25”

3. Jai Hindley (Aus) op 1’34”

4. Carlos Rodriguez (Spa) op 3’30”

5. Adam Yates (GBR) op 3’40”

6. Simon Yates (GBR) op 4’01”

7. David Gaudu (Fra) op 4’03”

8. Romain Bardet (Fra) op 4’43”

9. Tom Pidcock ((GBR) op 4’43”

10. Sep Kuss (VS) op 5’28”

