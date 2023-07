Feestvierders druipen af na vroegtijdig einde van illegale rave: ‘Was het echt nodig om het leger op ons af te sturen?’

Ze waren gekomen om een heel weekend te feesten, maar nog geen twaalf uur nadat de eerste muziek van de illegale rave door de boxen weerklonk werden de aanwezigen naar huis gestuurd. ‘We houden van de vrijheid om te kunnen feesten waar en wanneer we dat willen, maar willen niet dat iemand daardoor in gevaar komt.’

‘Je mag wat vragen stellen, maar we blijven het liefst van al anoniem én het mag ook niet te lang duren. Het is al na de middag, we willen stilaan ons bed zien.’ Twee Antwerpse vrienden druipen rond de ...