‘King Cav’ zal Eddy Merckx niet onttronen

Een einde met een anticlimax: het tijdperk van Mark Cavendish in de Tour zit er definitief op. Een domme val in de staart van het peloton, waarbij de 38-jarige Brit tegen de grond ging, leidde tot zijn exit.

Met een lege blik staarde hij voor zich uit. Mark Cavendish (38) had net plaatsgenomen in de wagen van de wedstrijddokter, nadat hij op zo’n 60 kilometer van de streep tegen het asfalt was gegaan. Op een kaarsrechte, vlakke weg, waar geen schijntje gevaar leek te dreigen. Toch ging hij in de staart van het peloton met een drietal andere renners tegen de vlakte. Meteen tastte hij naar z’n rechterschouder, een sleutelbeenbreuk wellicht.

Even later volgde het officiële bericht: abandon numéro 191. Exit van Mark Cavendish uit de 110de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste Tour eindigt dus niet in glorie, maar in een doktersbusje, met de arm ingepakt. Een enorme klap voor Astana, dat met hem als leidersfiguur naar la douce France was afgezakt, en voor de Brit zelf die erop gebrand was het zegerecord van Eddy Merckx (beiden wonnen 34 Touretappes) van de tabellen te vegen. Zover komt het dus niet.

Op de afspraak

Zaterdagochtend aan de teambus was de sfeer nochtans opperbest. Terwijl soigneurs nylonkousen volstouwden met ijsblokjes – een van de broodnodige wapens als je een hele dag in een sauna moet rondfietsen – trok ‘Cav’ onder gejoel van de in Libourne aanwezige supporters richting het startpodium. Met zijn vertrouwen zat het snor na die eerste week, want vrijdag in Bordeaux had hij een hand uitgestoken naar zijn 35ste Tourzege. Een haperend versnellingsapparaat besliste er anders over.

‘Mark heeft getoond dat hij nog steeds tot de beste sprinters ter wereld behoort’, zei Mark Renshaw, die als adviseur bij Astana is gehaald. ‘Zelfs na zes dagen hard rijden. Daar put hij heel wat motivatie uit en het vertrouwen dat hij goed genoeg is om nog een rit te winnen. Wanneer Mark zich een doel stelt, is hij zelden niet op de afspraak. Hij heeft zoveel motivatie om dat record te breken.’

De voormalige lead-out van de ‘Manx Missile’ – samen regen ze negen seizoenen lang de zeges aan elkaar bij achtereenvolgens Highroad, Quick Step en Dimension Data – kon toen nog niet vermoeden welk drama er zich ’s middags zou ontvouwen. Ook Cav zelf zag bij de start de zon nog schijnen. Want als iets duidelijk geworden was de voorbije dagen, dan wel dat hij klaar was om het record van Eddy Merckx te breken. Niet dus.

Einde carrière?

‘I’m bitterly disappointed. It wasn’t meant to be’, zei Cavendish vrijdag, nadat hij op de tweede plek was gestrand, in het zog van Jasper Philipsen. Het heeft inderdaad niet mogen zijn in deze Tour. En zeggen dat hij voor de start in Bilbao nog zijn liefde aan La Grande Boucle had verklaard. Een wedstrijd die hem ‘ongelooflijke herinneringen’ heeft gegeven en waarvan hij wilde genieten.

Zijn laatste herinnering aan de Tour wordt er een met een erg bittere smaak. Een dramatische exit is het voor de man met 167 profzeges, naast 266 andere podiumplekken, die meteen ook de vraag oproept of dit het einde van zijn carrière betekent. Als Cavendish niet meer op de fiets stapt, is Rome de plek waar hij voor het laatst zijn armen in de lucht mocht steken. Daar won hij op 28 mei, met de hulp van ex-ploegmaat Geraint Thomas, de slotetappe van de Ronde van Italië.

