In Frankrijk is een onderzoek geopend tegen zangeres Izïa Higelin, die donderdagavond tijdens een concert in het zuiden van het land zinspeelde op een publieke lynchpartij op president Emmanuel Macron.

Dat heeft het Franse parket zaterdag laten weten. De artieste zou zich hebben bezondigd aan ‘publieke provocatie om een misdaad te plegen’.

Izïa Higelin liet tijdens haar concert haar verbeelding de vrije loop en stelde Macron voor als een ‘gigantische menselijke piñata’, die haar toeschouwers dan te lijf zouden gaan met ‘knuppels met kleine spijkers’. De video werd gepost op de website en de Tik Tok-account van het culturele magazine InOut Côte d’Azur.

Gewelddadige rellen

‘Ik zie al de kop in Nice-Matin morgen: “Izïa roept op tot moord op Macron”’, zei de zangeres zelf met enige ironie. Volgens die regionale krant probeerden agenten na het concert vruchteloos om Higelin te ondervragen.

De zangeres deed haar uitspraken in de context van de gewelddadige protesten en rellen die Frankrijk dagenlang in de ban hielden, nadat een politieagent de 17-jarige Nahel doodschoot tijdens een controle in Nanterre.

