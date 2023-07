Moeilijke dag op Franse wegen: zaterdagmiddag al bijna 1.000 kilometer file richting zuiden

Vertragingen, accordeonfiles en stilstaand verkeer richting de zon: op de Franse wegen staat zaterdagmiddag al 968 kilometer aan verzamelde files. Dit weekend is het eerste piekweekend dat vooraf ‘code rood’ kreeg vanwege de vakantie-uittocht.

Bison Futé had gewaarschuwd voor een druk weekend op de weg, en heeft gelijk gekregen. De opstoppingen stapelen zich op, intussen staat er al bijna 1.000 kilometer aan files. De grootste moeilijkheden worden zoals altijd geregistreerd op de A7, de snelweg tussen Lyon en Marseille. Met meerdere files ter hoogte van Valence, Montélimar en tussen de Drôme en de Vaucluse. Volgens Vinci autoroute is het al vier uur aanschuiven geblazen tussen Vienne-Reventin en Orange.

Ook rond Lyon is het traditiegetrouw aanschuiven geblazen. Meer dan andere jaren omdat de tunnel van Fourvière dicht is. Ook op de A10 tussen Parijs en Bordeaux, de A9 tussen Orange en Le Perthus, en verschillende kleinere snelwegen richting zuiden.

‘Het gaat vooral om Franse automobilisten die op vakantie vertrekken, maar evengoed buitenlandse toeristen die Frankrijk doorkruisen om naar andere landen te rijden’, aldus Bison Futé in een persbericht. Zondag zou het verkeer vlotter moeten lopen.

#InfoTrafic #DépartVacances ??| Premiers gros départs ce week-end du 07 Juillet avec le début des vacances d'été en France. D’importants déplacements sont prévus sur les grands axes du pays notamment vendredi et samedi. Nos conseils et précisions ici ??https://t.co/mfOdNTtMGb pic.twitter.com/QteG7JrJFT — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 6, 2023

Ook in Zwitserland zijn er al heel wat files geregistreerd, onder meer voor de zuidelijke Gothardtunnel richting Italië. Daar staat volgens Touring Club Suisse zo'n 10 kilometer file. Chauffeurs die door de tunnel moeten, tellen best zo'n 1,5 uur bij. Ook in het noorden van Zwitserland stonden op een bepaald moment files tot 10 kilometer op de wegen, maar die zijn intussen wat geslonken.