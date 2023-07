De Oekraïense president Volodimir Zelenski deelde zaterdag een video waarin hij Slangeneiland bezoekt om de 500ste dag van de oorlog te markeren. Op het strategische eiland in de Zwarte Zee behaalde Oekraïne in het begin van de oorlog een prestigieuze overwinning.

Op de niet-gedateerde video leggen de president en zijn entourage bloemen neer als eerbetoon aan de soldaten die vochten voor het eiland en het bevrijd hebben. Hij zei dat het eiland ‘het bewijs is dat Oekraïne al zijn grondgebied zal herwinnen’.

Slangeneiland ligt voor de kust van de Oekraïense havenstad Odessa. Het eiland is niet meer dan een rots van ongeveer twee voetbalvelden groot, maar het is belangrijk voor de controle van het westelijke deel van de Zwarte Zee. Het werd eind februari 2022 door de Russen veroverd, maar kwam enkele maanden later opnieuw in Oekraïense handen.

