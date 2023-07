Coalitiepartners Rutte teleurgesteld in val regering, PVV en BBB wrijven zich in de handen

De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) trekt vandaag naar koning Willem-Alexander om het ontslag van zijn regering toe te lichten. Zijn coalitiepartners reageren erg ontgoocheld, de oppositiepartijen lijken de campagne al af te trappen. Nieuwe verkiezingen volgen ten vroegste half november.

De vier partijen van de regering-Rutte IV (CDA, VVD, ChristenUnie en D66) trokken vrijdagavond de stekker uit de coalitie vanwege onoverbrugbare meningsverschillen over een strenger migratiebeleid. Premier Mark Rutte, die in totaal al tien jaar in het zadel zit, trekt straks naar paleis Huis ten Bosch om koning Willem-Alexander mondeling uitleg te geven bij het ontslag van zijn regering - dat hij eerder al schriftelijk aanbood. De koning moet daarvoor terugkeren uit het buitenland.

Na de persconferentie van Rutte kwamen de partijleiders buiten voor nog enkele nachtelijke verklaringen. Vicepremier Sigrid Kaag, ontslagnemend minister van Financiën en partijleider van D66, noemt de val ‘betreurenswaardig’. Ze spreekt van ‘onnodige spanningen’ de voorbije week, maar wijst erop dat het besluit met vier partijen genomen is. ‘We waren met zijn vieren, we waren er alle vier bij.’

Mijn reactie op de val van het kabinet. pic.twitter.com/pYiG1YupJL — Sigrid Kaag (@SigridKaag) July 7, 2023

Haar partijgenoot en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte kijkt evenwel vooral in de richting van Rutte, die drie dagen geleden de hakken in het zand zette voor een forse verstrenging van het asielbeleid. ‘Afgelopen woensdag kwam daar opeens een extra eis op tafel. Op een manier van: dit moet het zijn en anders zoeken jullie het maar uit’, zo zei hij in Op1 (BNNVara).

CDA-leider Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Rutte IV, reageerde diep ontgoocheld. Hij vindt de val kabinet ‘onnodig’ en ‘eerlijk gezegd aan de mensen in het land niet uit te leggen’. ‘Het was de moeite waard geweest om te kijken of je er nog uit had kunnen komen’, aldus een zichtbaar vermoeide Hoekstra afgelopen nacht. Hij verwacht dat de asielproblemen alleen maar groter zullen worden. Fractieleider Pieter Heerma liet zich daar vrijdagavond bij Nieuwsuur nog een stuk steviger over uit. Hij zei dat Rutte zich tijdens het asieloverleg ‘onverantwoord hard’ heeft opgesteld en een ‘roekeloze politiek’ voerde door te dreigen met stemmingen in de ministerraad.

‘Verantwoordelijk’

Voor de ChristenUnie waren de extra beperkingen die Rutte op tafel had gelegd imbuvable. ‘We hebben ongelooflijk lang gesproken over een heel pakket aan maatregelen. Het is niet gelukt en ik voel die verantwoordelijkheid heel zwaar’, zo zei vicepremier Carola Schouten voor de camera van de NOS. Partijleider Mirjam Bikker voegt er in een reactie aan toe dat het ‘onverstandig’ was van Rutte om een stemming te eisen woensdag. ‘Iedereen heeft zijn eigen werkwijze en daar kijk ik soms met verwondering naar.’

Ook oppositiepartij PvdA wijst naar Mark Rutte. De partij wil samen met GroenLinks van Jesse Klaver een lijst vormen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. ‘Het is tijd voor verandering in Nederland’, aldus Klaver. ‘Tijd voor een links, sociaal en groen kabinet’, voegt PvdA-leider Attje Kuiken eraan toe. PvdA en GroenLinks trokken ook al samen op bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen in maart en vormen sinds kort een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer. Wie het lijsttrekkerschap op zich neemt, is nog niet duidelijk.

‘Campagne begonnen’

Ook de andere oppositiepartijen zitten al in campagnemodus. ‘De campagne is begonnen!’, schrijft BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas letterlijk in een reactie op de val van de regering. ‘Onze kiezers hangen overal BBB-vlaggen op en de NL vlag weer recht.’ PVV-leider Geert Wilders spreekt van een ‘heuglijk’ moment. Hij roept zijn aanhangers aan om te gaan stemmen op zijn partij en belooft onder meer ‘ruim baan voor onze boeren en vissers’. Wilders is naar eigen zeggen ‘klaar’ om in een nieuw kabinet te stappen, en sluit Rutte niet uit als coalitiepartner en zelfs niet als premier.

• Premier Rutte zet regering op spel voor strenger asielbeleid

Maar VVD-fractieleider Sophie Hermans wijst hem de deur. ‘Dat zie ik niet gebeuren, want wij hebben daar eerder dingen over gezegd en daar is niks aan veranderd.’ Volgens Hermans komen de asielvoorstellen van de PVV helemaal niet overeen met die van de VVD. ‘Hij wil uit Europa, er mag hier helemaal niemand meer naar toekomen.’ Ze is wél bereid om samen te werken met de BBB, zo laat ze verstaan, als de partij afspraken kan maken en stappen vooruit kan zetten.

Quid VVD, quid Rutte?

Ook in Rutte’s eigen partij wordt ontgoocheld gereageerd. De Nederlandse staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg kon gisterennacht zijn tranen niet bedwingen. ‘Ik baal ervan dat er geen akkoord ligt’, zei hij geëmotioneerd. Hij vindt het vooral vervelend voor al die mensen die zich al maanden inzetten voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers: de gemeenten én de mensen op zijn kabinet. ‘Ik had hen een asieldeal beloofd.’

Op de vraag of zijn eigen VVD-partijleider en premier Mark Rutte de onderhandelingen niet onnodig onder druk heeft gezet, wil hij niet in gaan. ‘Ik blijf weg bij partijpolitiek.’ Rutte is al tien jaar aan de macht in Nederland. Naar verluidt wordt in de schoot van zijn partij luidop gedacht over opvolging. Volgens RTL Nieuws zou Rutte zelf wél kandidaat zijn om nog eens de lijst te trekken.