Het wordt een droog, warm en zonnig weekend, tenminste tot zondagmiddag. Daarna is er lokaal kans op onweer en stevige buien.

Zaterdag wordt een zeer warme dag. In de loop van de late namiddag en avond is er kans op enkele lokale buien met onweer. We halen maxima van 27 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 32 of zelfs 33 ...