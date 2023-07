Honderden ravers komen toe op Groot Schietveld Brecht

Op de grens tussen Brecht en Wuustwezel is zaterdagochtend een illegale rave gestart. Er zouden zo’n 200 aanwezigen zijn. Gouverneur Berx heeft het rampenplan afgekondigd.

Op het Groot Schietveld op de grens tussen Brecht en Wuustwezel zijn zaterdagochtend in alle vroegte zowat 200 personen opgedaagd voor een illegale rave. Dat zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx, die de provinciale fase van het rampenplan heeft afgekondigd. ‘De politie heeft de toegangswegen beperkt en houdt er systematische controles’, zegt Berx nog.

De ordediensten beschikken ook over dronebeelden om de situatie op de voet te volgen, en er lopen gesprekken met aanwezigen. Het is niet bekend of de politie ook op de rave zelf zal ingrijpen. Voorlopig lijkt dat niet het geval te zijn.

Berx benadrukt verder dat het Groot Schietveld geen veilige omgeving is. ‘Het gaat om een actief militair domein waar schietoefeningen plaatsvinden’, zegt ze. ‘Er ligt dus niet ontplofte oorlogsmunitie. Het is risicovol en gevaarlijk om er te zijn.’

‘Community-gevoel’

Niels Delport, reporter bij Het Nieuwsblad, trok vannacht naar de locatie zodra die bekend werd gemaakt. Maar effectief tot bij het ‘soundsystem’ geraken, was niet evident. ‘Meerdere auto’s reden onderweg in de gracht, omdat de paden ernaartoe smal en onverlicht zijn’, vertelt hij. ‘We hebben het geluid van de bassen gevolgd om uiteindelijk ter plaatse te geraken.’

De politie hield heel wat feestvierders tegen, maar enkele honderden konden feestterrein bereiken. ‘Ze hebben verschillende nationaliteiten: Spaans, Duits, Frans, Nederlands. Veel van hen kwamen met bestelwagens en busjes, her en der wordt er een kampvuur gemaakt. Er lopen ook veel loslopende honden rond. Er staan tentjes opgesteld, ze zijn duidelijk van plan om een hele tijd te blijven. Er is zelfs een camper waar je een tattoo kunt laten zetten.’

Volgens Delport hangt er, behalve een constante wietgeur, ook een ‘community-gevoel’ in de lucht. ‘Onderweg zijn de mensen erg vriendelijk en behulpzaam.’ En dat geldt blijkbaar ook voor de ordediensten. ‘Op de vraag wanneer de politie zou ingrijpen of waarom ze niet op het terrein ging, antwoordden de agenten: ‘Alles op zijn tijd’.’

Spotters

Eerder deze week zoemde het in Glabbeek, Sint-Truiden en Tienen van de geruchten over een mogelijke illegale raveparty. Onder meer in de buurt van het oude militaire domein van Attenrode-Wever waren spotters opgepakt, die de omgeving aan het verkennen waren. Daarop namen verschillende gemeenten hun voorzorgen.

