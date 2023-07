Welke verzorgingskit mag mee op reis?

Reizen met een tas vol huidverzorgingsproducten is niet erg handig, maar toch wil je net onderweg wel wat extra verwennerij. Laure Vandendaele zoekt een alternatief en test vier reissetjes met huidverzorging in meeneemformaat.

1. THE GLOW

Huidverzorgingskit

Het Duitse merk The Glow is me onbekend, maar ik laat me verleiden door de naam. Niet zomaar een gloed, maar ‘dé gloed’, die wil ik wel. Ook op reis. In een eenvoudig maar stijlvol tasje van organisch katoen zitten vijf producten in glazen verpakkingen: twee oliën, een vederlicht essence, een kleipoeder en een multi-inzetbare balsem. Alle producten uit dit gamma zijn gemaakt van organische ingrediënten, zijn vrij van parfum en zijn niet-comedogeen. Dat laatste betekent dat ze de poriën niet verstoppen en geschikt zijn voor de vette huid. De afwezigheid van parfum betekent niet dat de oliën geen geurtje hebben. De natuurlijke lavendelgeur van Everything Oil is me te sterk en ook aan de geur van het Master Elixir moet ik wennen. Het grote pluspunt van dit setje is dat de producten samen gebruikt kunnen worden. Zo maak ik een zuiverend kleimasker door een paar druppels essence bij het poeder te druppelen. De balsem pakt een droge huid aan, maar kan ook als make-upremover worden ingezet. Of als highlighter, want een fijn laagje op de jukbeenderen geeft je een mooie, gezonde glans.

Huidverzorgingskit van The Glow, € 75 euro,

onder meer via rheine.be

2. NANNIC

Deep Cleansing Bag

Het Belgische Nannic blijft in eigen land nog vaak onder de radar. Onterecht, want het huidverzorgingsmerk uit Heist-op-den-Berg heeft een aantal interessante producten in het gamma zitten. (Tip: probeer zeker UV Shield, een zonnebescherming die je makkelijk over make-up heen vernevelt.) In deze set zitten maar liefst drie producten die ik de afgelopen jaren tot de laatste druppel opgebruikte. Het grijze tasje wint geen schoonheidsprijs, maar is ruim en praktisch. Zo zie je door het doorschijnende gaasje heen meteen welke producten je mee hebt. In dit geval een milde gezichtsreiniger met glycerine, een hydraterende lotion met vitamine B5, een peelingmasker met wilgenbast en een exfoliërende scrub. Als leuke extra bevat het tasje twee flexibele reinigingsschijfjes van kunststof. Naar welke uithoek je ook afreist, met deze producten is je huid brandschoon. Een hydraterende crème zou dit reissetje helemaal compleet maken.

Deep cleansing bag van Nannic, € 74 euro.

In het schoonheidssalon of via nannic.be

3. AESOP

Departure kit

De meest complete reisset uit de test is van het immer stijlvolle Aesop. Noem het gerust #wanderlust in een doosje. Jammer dat het doosje in kwestie van karton is, want van een merk dat de esthetiek naar waarde weet te schatten, had ik net een tikkeltje meer verwacht. Een elegant tasje van vegan leder bijvoorbeeld. De kit bestaat uit een hydraterende gezichtsspray (50 ml), een kalmerend masker, een handcrème, een lippenbalsem, een tube tandpasta, een flesje mondwater en een desinfecterende handgel. Alles om na een vlucht van meer dan twaalf uur fris en fruitig aan de bagageband te verschijnen. Of zeg gerust kruidig, want de producten van Aesop hebben een uitgesproken geur waar je van moet houden. De overweldigende geur van de handcrème doet mij iets te veel denken aan die van een pittige chai latte. Met de verfrissende gezichtsspray met rozenwater houd ik mijn huid doorheen de dag goed gehydrateerd, ook al reis ik momenteel alleen van mijn bureau naar het koffieapparaat en terug.

Departure travel kit van Aesop, € 53 euro,

te koop in de winkels van Fin du Jour (Antwerpen en Gent), online onder meer via dhondt.be

4. VERSO

Experience Kit

Net zoals Scandinavisch design zijn de producten van het Zweedse Verso minimalistisch en stijlvol, maar aan de prijzige kant. Voor vijftig euro krijg je een zeer eenvoudig tasje met daarin vier veredelde staaltjes: micellair water, een voedend serum, een dagcrème en een oogcrème. De verpakkingen mogen dan klein zijn, hun inhoud kan me wel bekoren. Het micellair water (30 ml) verwijdert het overgrote deel van mijn make-up, al mis ik een degelijke cleanser om die klus volledig te klaren. Zowel het serum als de dagcrème heeft een aangename, fijne textuur en bevatten niacinamide of vitamine B3, een veelzijdig ingrediënt dat roodheden en pigmentvlekken aanpakt. Hun subtiele geur is een pluspunt. Tot slot bevat deze ontdekkingsset nog een aangename oogcrème, die helpt om de vermoeide huid rondom de ogen tijdens een intense citytrip op te frissen. Al doet een vakantie aan de Zweedse fjorden vast ook wonderen.

Nourishing Experience Kit van Verso, € 50,

onder meer bij beautybykroonen.com

Dit artikel verscheen eerder, op 22 januari 2022.