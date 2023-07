Maispakora’s met groene dipsaus

Deze gefrituurde Indiase beignets zijn supersnel te maken: je raspt de groenten grof en mengt ze met kikkererwtenmeel, kruiden en water. Nu enkel nog je frituurangst overwinnen. Dat doen wij met plezier voor deze heerlijke snacks: ze zitten boordevol groenten en geven toch het ongeëvenaarde plezier van alles wat in hete olie krokant is gebakken.

INGREDIËNTEN

(voor zo’n 25 beignets)

- 1 grote ui

- 1 blik mais, 285 g uitgelekt gewicht

- 1 grote aardappel

- 2 grote wortelen

- 350 g spitskool (= een halve kleine spitskool)

- 1 tl korianderzaad, tot grof poeder gevijzeld

- 1 tl komijnzaad tot grof poeder gevijzeld

- 1 tl kurkumapoeder

- 1 tl verse gember, geraspt

- 1 handvol verse koriander, gehakt

- ½ tl chilipoeder of verse chilipeper in fijne blokjes (meer kan ook, naar smaak)

- 2 tl grof zout

- 300 g kikkererwtenmeel (vind je ook onder de naam ‘gram flour’)

- 200 ml water

Voor de dipsaus:

- 80 g korianderblaadjes

- 3 takjes verse munt, blaadjes van de steeltjes geritst

- 1 groene chilipeper

- 2 el sesamzaad, geroosterd

- 1 snuf zout

- 1 tl komijnzaad, grof gevijzeld

- ½ limoen, het sap

- 4 el plantaardige Griekse yoghurt

Ook nodig: friteuse of een kookpotje met zware bodem gevuld met zo’n 10 cm frituurolie.

BEREIDING

1. Maak het deeg voor de pakora’s door de ui, aardappel en wortelen te schillen. Rasp ze grof. Haal de buitenste bladeren van de spitskool en rasp ook de kool grof. Voeg aan de geraspte groenten alle kruiden toe en daarna ook het kikkererwtenmeel en het water. Meng goed. Proef eens van het mengsel en kruid bij indien nodig.

2. Maak de dipsaus door alle ingrediënten in een keukenmachine te mixen. Proef en kruid bij indien nodig.

3. Verhit de friteuse of de olie in de kookpot tot 180° C. Roer het deeg van de pakora’s nog eens goed om. Schep met twee metalen lepels een paar beignets in het hete vet (je maakt ze zo groot of klein als je zelf wil). Draai ze na een paar minuten even om en laat ze bakken tot ze goudbruin zijn. Leg op een keukenpapiertje om uit te lekken. Ga door tot alle pakora’s gebakken zijn.

TIP

Je kan variëren met de soorten groente die je in de beignets verwerkt. In totaal verwerken we zo’n kilo groenten in dit recept. Houd dit gewicht aan en laat je gaan met zoete aardappel, erwtjes, koolrabi of bloemkool. Of houd het simpel met enkel aardappel en ui voor een voorraadkastversie.

Lees ook