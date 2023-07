Al jaren zetten politiekorpsen bodycams in. Maar er waren nog heel wat bezwaren tegen. De ministerraad keurde vrijdag een nieuw wetsontwerp goed dat discussies moet beslechten. Wat zal er mogen, als ook de Kamer de Wet op het Politieambt heeft aangepast?

1 Wat doet een bodycam?

Al enkele jaren zetten politiezones bodycams in, vooral in centrumsteden. Het gaat om een toestelletje met een videolens en microfoon op de borst of schouder van de politiemedewerker ...