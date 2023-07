Bewoners van Triamant woedend: ‘Het management heeft eerst ons vertrouwen gewekt, en maakt er nu schaamteloos misbruik van’

De sfeer bij de Triamantvestiging in Velm, bij Sint-Truiden, is helemaal omgeslagen. Vroeger bruiste het er van het leven. ‘Iedereen kende iedereen en we maakten veel plezier. Nu is het een dode plek geworden.’ De aankondiging dat het geld op is, wekt verbazing, boosheid en teleurstelling. ‘Ik lig er wakker van.’