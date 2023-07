Mijn grote liefde voor de buitendouche

Een kleine ontsnapping aan het binnenleven. Een ritueel dat deugd doet. Een opstapje naar het vakantiegevoel. Er zijn veel woorden om het genot van een buitendouche te omschrijven. Lien Lammar is fan.

Jaren geleden ging ik met een vriendin op vakantie naar Patmos, een piepklein Grieks eilandje in de Egeïsche zee. We huurden er een wit huisje bovenop een heuvel, met een jonge citroenboom in de tuin en babyblauwe luiken voor het raam. Naast drie terrassen en evenveel balkonnetjes had het huis nog een andere troef waarop we verliefd werden: een buitendouche. ’s Morgens spoelden we hier de warme nacht weg met zicht op een heuvelrug vol andere witte huisjes en een blauwe, glinsterende zee. Soms leek het alsof we naar een kartonnen filmdecor staarden, zo onwezenlijk mooi was het. Instagram bestond nog niet, dus onze paradijselijke buitenbadkamer bleef ons geheim.

Jaren later maakte ik thuis mijn eigen buitendouche op het terras door de tuinslang over een haak aan de muur te gooien. Zonder uitzicht op een blauwe, glinsterende zee, maar het blije, vrije gevoel, dat was er wel. Het heeft iets prikkelends, iets deugddoends, om ‘binnendingen’ naar buiten te halen. Kampeerders, scoutskinderen en Scandinaviërs weten dat al langer dan vandaag, maar sinds corona ons dagelijks leven infecteert, groeit het enthousiasme voor dat idee.

Buiten is het nieuwe binnen

Vrienden ontmoeten, wijntjes drinken, verjaardagen vieren, vergaderen met collega’s: we hebben ontdekt hoe fijn dat buiten kan zijn. Een beetje noodgedwongen, maar kijk, we doen het toch. Het is alsof we massaal vanuit onze huizen door het raam gingen staren, om ietwat onthutst te bedenken: waarom brengen we eigenlijk zoveel tijd door tussen vier muren? We holden naar de winkel om thermoskannen, vuurkorven, pizzaovens en terrasverwarmers. Sommigen investeerden zelfs in zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s en buitendouches. ‘We merken absoluut een stijging in de verkoop’, zegt Marjolein Nijs van Gervi, een speciaalzaak in wellnessartikelen. ‘De mogelijkheden om buitenshuis te ontspannen of op vakantie te gaan, zijn beperkt, dus geven mensen meer geld uit aan hun eigen huis en tuin. Alles wat met het buitenleven te maken heeft, is aan een opmars bezig.’

Buitendouches worden vooral gepromoot als de ideale aanvulling op een buitensauna, zwembad of infraroodcabine, en meestal in die combinatie verkocht. Een gemiste kans! Een buitendouche is ook op zich een ervaring. Heerlijk als verfrissing na het sporten of in de zomer, perfect voor een potje ijsdouchen in de winter. En het leuke is: je hoeft er niet eens groot voor te wonen, of op een afgelegen Grieks eiland. Onze douche hangt op het terras van een appartement midden in de stad. Ook je budget hoeft niet reusachtig te zijn. Je kunt drieduizend euro uitgeven aan een prachtige, vrijstaande designdouche met luxueuze mengkraan, maar dat hoeft niet. Voor een paar honderd euro haal je een instapmodelletje in huis waar je simpelweg de tuinslang aan moet vastkoppelen. ‘Er is veel keuze’, zegt Marjolein Nijs. ‘Ben je zelf een beetje handig en ben je tevreden met koud water, dan kun je de kosten beperken. Wil je ook met warm water kunnen douchen of wil je een douche die bestand is tegen vriestemperaturen, dan zit je al snel in een duurder segment.’

Geen plaats of geld voor, of gewoon geen zin in de installatie van een zwembad of jacuzzi? U weet wat te doen. Ik voorspel een stijging in de verkoop van buitendouches. En in de zoekopdracht ‘Patmos vakantiehuis’ op Google.

Een buitendouche voor elk budget

-Snel en budgetvriendelijk: Sea To Summit Pocket Shower (19,95 euro) is een draagbare kampeerdouche met waterzak van 10 liter en sproeikop. Ophangen aan een boom, touw of haak en klaar.

-Het Gardena Tuindouche Trio (richtprijs 74,99 euro) heeft een afneembare douchekop, is verstelbaar in de hoogte en staat op een stevig driepootstatief.

-Op zoek naar Belgisch design? De Fieldshow’r van Tradewinds, een kleinschalig atelier uit Drongen, is een mobiele buitendouche van stalen buizen, met een pin voor bevestiging in het gras (richtprijs 350 euro).

-Het Nederlandse merk JEE-O produceert luxueuze, vrijstaande designdouches (vanaf 1.705 euro). Elke douche kan uitgerust worden met een ‘all wheather frost free’-module (richtprijs 935 euro), waardoor de douche bestand is tegen alle weersomstandigheden.

-Voor wie helemaal zelf aan de slag wil: op de doe-het-zelf-pagina van Bosch (www.bosch-diy.com) vind je een gedetailleerde beschrijving voor een zelfgemaakte buitendouche met houten achterwand en douchebak.

Handig om weten

Kies een mooi plekje of hoekje in je tuin of op je terras. Een houten wand, een zeildoek of wat strategisch geplaatste planten zijn eenvoudige oplossingen om wat meer privacy en sfeer te creëren. Zorg dat het water kan weglopen zodat je niet in een plas water staat te douchen. Leg bijvoorbeeld een houten vlonder bovenop een laag grote kiezels of tegels. Wil je je met zeep en shampoo wassen, zorg dan dat de douche aangesloten is op de afvoer van je afvalwater. Vergeet je douche in de winter niet op te bergen om schade door vrieskoude te voorkomen, tenzij je een exemplaar hebt met ingebouwd verwarmingslint.

