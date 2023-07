Bordeaux is wakker gekust

Bordeaux boomt. Architecturale parels en creatieve broedplekken geven een nieuwe dynamiek aan de historische stad. Vooral langs het water gaat het hard, en verandert de slaapstad in sneltempo in een levendige metropool. Tijd voor een wandeling met de blik omhoog.

‘Heb je de kades gezien? Die waren vroeger een aaneenschakeling van oude, vuile hangars.’ We staan in La Cité du Vin, een museumgebouw aan het water, in de vorm van een gutsende spiraal wijn die je in je glas laat walsen. Dat Bordeaux een wijnmuseum heeft, zal niemand verbazen. Dat het zo lang geduurd heeft voor het er kwam, tot 2016, misschien wel. ‘Bordeaux stond lang bekend als “la belle endormie”, de schone slaapster, omdat er onder de roetlaag en de verkommering best wel een mooie stad verborgen zat’, vertelt directeur Philippe Massol. ‘Dit gebouw staat daarom symbool voor de metamorfose. Men renoveerde de woningen in het historische centrum, zandstraalde de gevels en startte bouwprojecten in de omringende wijken. Het doel was een aantrekkelijke stad te creëren voor inwoners en toeristen. Dat is gelukt. Op twintig jaar tijd is Bordeaux een toeristische trekpleister geworden. De musea in deze buurt trekken jaarlijks één miljoen bezoekers aan.’

Staalfabriek wordt creatieve plek

De buurt is dichtbebouwd, in pakweg twintig jaar tijd zijn hier maar liefst 16.000 inwoners bijgekomen. Je lijkt rond te lopen in een metaverse van Nicolas Michelin, maar niet alles werd opgepoetst. Zo is er Le Garage Moderne, een oude hangar uit 1854, 5.500 vierkante meter groot. Die hoorde bij een voormalige staalfabriek die onderdelen voor vliegtuigen en schepen bouwde, en is met zijn tien meter hoge houten spant bijzonder indrukwekkend. ‘Ooit waren hier 25 van dit soort hangars, waar zo’n 2.000 arbeiders werkten’, vertelt Mathieu Cetto, de uitbater. ‘Nu staat de garage in dienst van iedereen die wil ondernemen. Tal van kunstenaars hebben hier een atelier.’ Binnen staan oude caravans en bussen die dienstdoen als kantoortjes voor mensen die ecologisch en sociaal willen ondernemen. Een fietsenmaker recupereert oude fietsen, er worden dagelijks maaltijden bereid voor kansarmen en er is een autogarage met vier technici die samen met jou je wagen repareren. ‘Het gaat vooral om makkelijke zaken, zoals een batterij vervangen.’ Verder is er ook een cafetaria waar je iets kunt eten en drinken. Niet verlegen zijn en gewoon binnenstappen, is de boodschap.

In dezelfde buurt trekken we ook nog naar het Bassin de Lumières, dat net zoals de garage de geschiedenis van de wijk in zich draagt. De voormalige betonnen marinebasis voor duikboten doet nu dienst als museum. Binnen wandel je over betonnen bruggen tussen de waterpartijen waar ooit duikboten boven water kwamen. Het is er pikdonker, totdat er op de muren een lichtspektakel verschijnt. Toegegeven, met Venetië als thema is dat een behoorlijk kitscherige lichtshow, maar het gebouw is zo eng dat je blij bent dat wat kleur de boel oplicht.

Als linkeroever, maar dan rechts

Bordeaux is vergelijkbaar met Antwerpen. De historische steden werden gebouwd aan één zijde van de rivier. In Antwerpen bleef op Linkeroever ruimte vrij voor ontwikkeling. In Bordeaux wordt nu op de rechteroever flink gebouwd. Langs het water ligt uitgestrekt groen, het werk van Michel Desvignes, de Parijse tuinarchitect die ook al de tuinen tekende voor Axel Vervoordts project Kanaal in Wijnegem.

Sinds 2008 vind je hier ook een van de grootste trekpleisters van de stad: Darwin. Een voormalige militaire kazerne werd omgetoverd tot een site waar deeleconomie, ecologie en solidariteit hoog in het vaandel gedragen worden. ‘We proberen ruimte te geven aan kleine ondernemers en kunstenaars’, vertelt Claire Cibois, de communicatieverantwoordelijke van Darwin. ‘Momenteel werken hier vijfhonderd mensen. Vandaar dat er hier altijd sfeer is.’ Ateliers, winkels, een skatepark, een bakker, een restaurant, een koffiebar, een microwijnhuis, een brouwerij. Er is zelfs een middelbaar schooltje van veertig leerlingen, met een alternatief leerprogramma, gevestigd in enkele met graffiti bespoten barakken. ‘Tijdens de leegstand hebben krakers de boel overgenomen. Die graffiti maakt ook deel uit van het patrimonium van de stad en willen we bewaren’.

Darwin is met zijn oude, hoge kazernemuren een prachtig architecturaal geheel, dat tegelijk hippie-vibes en geschiedenis uitstraalt. Het gigantische terras bulkt van de tweedehandsmeubels en bovenaan kolkt Vortex, een houten kunstinstallatie rondom de loopbrug, tussen de twee hallen in. Centraal, onder de Vortex, bevindt zich het Magasin Général, een van de mooiste gastronomische plaatsen van Bordeaux. Hier kun je terecht voor biologische bieren, wijnen en voeding tegen schappelijke prijzen.

De wijken Quai des Queyries en Bastilde-Niel op de rechteroever waren ooit volkse buurten waar arbeiders woonden en werkten. Darwin herinnert daar met zijn architectuur nog aan. Rondom heb je een gelijkaardig verhaal als in Bassins à Flot: nieuwbouw volgens een masterplan. Dat kreeg hier vorm dankzij het Rotterdamse MVRDV. Ilot Queyries, het allereerste van MVRDV, gold als een testcase voor de verdere ontwikkelingen in de wijk. Het gaat om een groot wit blok in geometrische vorm, een ‘eilandje’, met een roodgekleurde binnentuin. Het binnenplein is opgehoogd, zodat daaronder een parking kon gebouwd worden. Ilot Queyries ziet er futuristisch uit, met zijn witte muren en ietwat onvoorspelbare, onregelmatige vorm. Die vorm is het gevolg van berekeningen om de ventilatie en de lichtinval op de balkons te verbeteren.

Ook de Belgische architectuur is vertegenwoordigd. Iets dieper in de wijk, voorbij de Jardin Botanique, bevindt zich Les archives de Bordeaux Metropole, een werk van Robbrecht en Daem. Op een voormalige stockageruimte voor bloem kwam er een modern volume, een dakkapel. Binnen vind je onder andere een leesruimte, met hoog boven de tafels enkele betonnen vakken waarin de documenten van de stad gearchiveerd zijn. De hoogte van de ruimte in combinatie met het lijnenspel van beton doet duizelen. Hoewel de leesruimte niet zomaar te bezoeken is, mag je even kijken als je het vriendelijk vraagt aan de balie.

Mensen binnenlokken aan de kade

Terug aan de overkant, bij het station, ontdekken we een kunsthuis dat de kades in de kijker zet. Het MÉCA – Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine – is een prestigeproject van het Deense architectenbureau BIG (Bjarke Ingels Group) in samenwerking met Freaks Architecture. Het gebouw ziet eruit als een hypermoderne versie van een Romeinse triomfboog en is voorzien van trappen, zodat je op en rond het gebouw kunt stappen. Het ontwerp moet bovendien een verlengstuk zijn van de promenade van de kades, waar de inwoners kunnen rondhangen en vervolgens verleid worden om een tentoonstelling of voorstelling bij te wonen. Binnen kun je vrij rondwandelen. Er is een café, een restaurant en een klein cirkelvormige agora. Aan de waterkant staat er halverwege op de trappen een adembenemende, spiegelende bronzen buste van de god Hermes, een werk van kunstenaar Benoît Maire.

De rivier de Garonne speelt een belangrijke rol in de vernieuwing: bijna alle architecturale parels vind je terug in de weerspiegeling van het water. De rivier heeft dan ook van oudsher de stad gevormd. Aan de loop van de Garonne dankt Bordeaux zijn maanvorm – vandaar ook de bijnaam ‘Port de la lune’ – en al het handelstransport gebeurde via deze stroom, die een goede honderd kilometer verderop in de oceaan uitmondt. Een prachtig restant van de eeuwenoude handel tussen Bordeaux en de rest van de wereld is het CAPC, het museum voor hedendaagse kunst. Dat bevindt zich dicht bij het water in de populaire, historische wijk Chartrons, waar je als toerist sowieso belandt om te dineren. Het CAPC huist hier sinds 1973 in een koloniaal pakhuis uit 1822, het ‘Lainé’, waar ooit exotische producten zoals cacao, koffie, vanille en kruidnagel werden opgeslagen. In de grote hal met zijn gigantische gewelven krijgen vandaag kunstinstallaties alle ruimte. Boven op het dak worden enkele werken van Richard Long gepresenteerd alsof het niets is. Dit is een museum om jaloers op te zijn.

De stad nog meer zien bruisen?

● Stade Matmut Atlantique, het nieuwe voetbalstadium van Bordeaux, is een bouwwerk van de befaamde architecten Herzog & de Meuron.

● Aan de rechteroever ligt POLA, een artistiek centrum gevuld met ateliers waar af en toe een tentoonstelling te bezichtigen is.

● Het bekende huis Maison à Bordeaux van Rem koolhaas (OMA), met de gigantische lift van de hand van Maarten Van Severen, staat uiteraard ook in Bordeaux, maar bezoek je het best met een gids.

Eten en drinken

● Chez Dupont: klassieke Franse keuken in het hartje van Chartrons. Een klassieker onder de lokale bevolking

● Les Cornichons-Bordeaux: gigantische, versgebakken broodjes, volgestouwd met biologisch lekkers

● Baston Bordeaux: Brood, kleine plats en natuurwijnen

● Le Bar Castan: een van de oudste cafés van de stad. Gelegen aan de kade. Bijzonder sfeervol.

● Café books and coffee: uitgebreid ontbijt en brunch in een prachtige setting.

Vervoer en verblijf

● TGV inOUI biedt rechtstreekse ritten aan vanuit Brussel die slechts zes uur duren. Meer info en boeken: b-europe.com

● Wij kregen een verblijf in Hotel La Zoologie, gelegen in de vroegere faculteit voor diergeneeskunde. Niet goedkoop, maar met zijn mooie kamers en goede maaltijden is dit zeker een aanrader.

hotelzoologie.com

Dit artikel verscheen eerder op 11 juni 2022.

