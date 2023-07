Regering buigt zich dit weekend opnieuw over fiscale hervorming

Het federale kernkabinet komt zaterdag opnieuw bijeen om het over de fiscale hervorming te hebben. Het is al de vierde keer dat er een weekend vergaderd wordt, maar witte rook lijkt niet in zicht.

De federale regering onderhandelt al weken intensief over de fiscale hervorming, het paradepaardje van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het is de bedoeling om het nettoloon van wie werkt gevoelig te verhogen – Van Peteghem zelf sprak van 835 euro per jaar – en werken in het algemeen aantrekkelijker te maken. Alleen mag de regering ook het forse begrotingstekort niet uit het oog verliezen.

Een nieuw voorstel dat eerder deze week circuleerde, kan alvast niet op de goedkeuring van de Franstalige liberalen rekenen. Dat maakte vicepremier David Clarinval (MR) vrijdag duidelijk aan het persagentschap Belga. ‘Wat nu op tafel ligt, is totaal onevenwichtig. Ik ben niet van plan om nu snel een hervorming goed te keuren, gewoon omdat de vakantie nadert’, zei hij.

Volgens Clarinval is er in het voorstel sprake van ‘een overvloed aan belastingen die een impact zullen hebben op kmo’s, innoverende bedrijven en investeerders’ en ‘btw-verhogingen die de bouw of de landbouw treffen’. Daarnaast worden er volgens Clarinval te weinig maatregelen voorzien om de arbeidsmarkt te hervormen.

Ook bij de PS is de stemming allesbehalve positief. Minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) fulmineerde vrijdag in een persbericht tegen een verhoging van de btw op rolstoelen en geleidehonden van 6 naar 9 procent, volgens haar een voorstel van CD&V. ‘Dit voorstel is totaal onbegrijpelijk van een partij die beweert dicht bij de mensen te staan, maar ook onfatsoenlijk omdat het over de dagelijkse behoeften van mensen met een handicap gaat.’

Ecolo verzet zich dan weer tegen een verhoging van de btw op boeken, kranten en cultuuractiviteiten.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukte donderdag in de Kamer dat hij een akkoord wil tegen 21 juli. Dan start het zomerreces. De maatregelen moeten voor de premier al in 2024 een effect hebben op het nettoloon.

De onderhandelaars steken zaterdag vanaf 13 uur de koppen bijeen. Het is niet uitgesloten dat ze dan de late avond of nacht ingaan. Mogelijk wordt er ook zondag onderhandeld.

