Zweeds platbrood met courgette en rode ui

Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Deze week: tunnbröd, zoals Hilde Van de Eynde het ooit at tijdens een trektocht op de Scandinavische hoogvlaktes.

‘Het waren de vroege jaren 90. Ruim 250 kilometer hadden we al door het noorden van Lapland gelopen, tussen met sneeuw bedekte bergen, uitgestrekte meren en zompige, van muggen vergeven draslanden. Na twee weken begon het gevriesdroogde voedsel uit onze rugzak ons behoorlijk de neus uit te komen, maar een neringdoende was op de verlaten Scandinavische hoogvlakte nergens te vinden. Tot we langs het pad onverhoeds op een provisorisch Sami-tentenkamp stootten, waar de vrouwen van de rendierhouders net de bakoven hadden opgestookt. Voor de paar schijven tunnbröd die ze extra voor ons bakten, rekenden ze woekerprijzen aan, maar die betaalden we met graagte. Later, in de berghut, savoureerden we het werk van hun handen en wisten we: hemelser dan die dag zou platbrood nooit meer smaken.’

Hilde Van den Eynde,

senior writer

Tunnbröd is de Zweedse versie van platbrood, een dunne schijf uitgerold brood dat soms zacht, soms krokant wordt gebakken. Het brood duikt op in heel wat verschillende variaties, soms zonder gist of zuivel, dan weer verrijkt met anijs, karwij of venkelzaad. In het oorspronkelijke recept uit het Hoge Noorden werd hoofdzakelijk gerst gebruikt, wat weinig gluten bevat en zo een ‘dun brood’ oplevert. Chef Mikkel Karstad kiest in dit recept voor de knapperige versie van tunnbröd, en belegt die met courgettes, op hun best in de zomer.

Courgette uit de oven op platbrood, met ingelegde rode ui

Voor 4 personen

2 el boekweit 2 el sesamzaad

2 el lijnzaad

Voor het deeg

10 g gist

200 ml water

100 ml yoghurt

300 g tarwemeel

100-150 g fijn maïsmeel

zout

extra vierge olijfolie, om in te bakken

zeezout

Voor de courgettes

4 courgettes

10 takjes tijm

zout en versgemalen peper

3 el extra vierge olijfolie

rasp en sap van 1 onbespoten citroen

4 x een handvol gemengde tuinkruiden (basilicum, peterselie, munt en koolscheuten/-bloemen)

Voor de ingelegde ui

2 rode uien

snufje zout en suiker

3 el appelazijn

Bereiding

1. Los de gist op in het water, voeg de yoghurt toe en vervolgens wat meel voordat je het zout toevoegt – het zout kan namelijk wat van de gistcellen ‘doden’. Doe de rest van het meel en het maïsmeel erbij en kneed het deeg goed door tot het helemaal glad en soepel is en van de randen van de kom loskomt. Laat het deeg ongeveer 1 uur rijzen in de kom, tot het twee keer zo groot is.

2. Was de courgettes in koud water en leg ze in een ovenschaal. Bestrooi ze met tijm, zout, versgemalen peper en besprenkel ze met wat olijfolie. Bak de courgettes 20-25 minuten in een op 220 °C voorverwarmde oven tot ze donker worden en inzakken. Neem de courgettes uit de oven en laat ze even afkoelen. Snijd de courgettes in grote stukken en marineer ze in de rasp en het sap van de citroen en de olijfolie.

3. Pel de rode uien, halveer ze en snijd ze in dunne ringen. Doe ze in een kom, strooi er wat zout en suiker op en giet de azijn erover. Roer alles goed door elkaar. Laat de ui 15-20 minuten marineren en wat slinken tot de scherpe uiensmaak verdwenen is, maar hij nog wel knapperig is.

4. Doe de zaadjes in een droge pan en rooster ze op matig vuur tot ze kleur krijgen en beginnen te geuren.

5. Neem het deeg uit de kom en leg het op een met meel bestrooid werkblad. Verdeel het deeg in 10-12 kleine bollen en rol ze uit tot dunne broden, zoals een pannenkoek. Bak ze afwisselend 1-2 minuten per kant in de hete olijfolie, tot ze aan beide kanten krokant en goudbruin zijn. Bak de rest van de broden op dezelfde manier.

6. Verdeel de stukken courgette over de warme platbroden met ingelegde rode ui, tuinkruiden en geroosterde zaadjes erbovenop. Strooi wat zeezout erover.

Dit recept komt uit het kookboek ‘Evergreen’, uitgegeven bij Terra.

